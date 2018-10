Diputado de Morena deja bancada en el Congreso jalisciense y asume la representación del PT

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El diputado Óscar Arturo Herrera Estrada dejó este martes la bancada de Morena y asumió la representación del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local.

La composición de la próxima Legislatura jalisciense se modificó con esa determinación, luego que el último día de septiembre el Tribunal Electoral de Jalisco (Triejal) quitó un espacio al Partido Acción Nacional (PAN) para dárselo al Revolucionario Institucional (PRI).

En rueda de prensa, acompañado de Teresa Gutiérrez Bojórquez, comisionada nacional de Asuntos Electorales del PT en la entidad, Herrera Estrada justificó su salida de Morena al señalar que “prefiere ser cabeza de ratón que cola de león”, pues su opinión en la agenda legislativa dentro de la bancada, dijo, no era tomada en cuenta.

“La agenda legislativa no iba a tener el mismo impacto por la bancada de Morena que tenerla en el PT por una razón importante: yo en Morena me estaba sintiendo como cola de león, y se presenta ante esa situación personal de que no había mucho cobijo para mis proyectos (…) sentí que era más importante ser cabeza de ratón. Todos van al revés, soy el único que a nivel nacional dejó Morena e irme a un partido no igual de grande, esa fue la razón”, explicó.