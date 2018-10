Miles marchan en los estados y exigen justicia por los masacrados del 68… hasta llegar a los 43

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miles de estudiantes marcharon este 2 de octubre para conmemorar el 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco, ordenada por el entonces presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, cuya figura fue “eliminada de la historia” con el retiro de placas que contenían su nombre y, en algunos casos, el derribo de estatuas.

En Nuevo León, los contingentes marcharon por calles del centro de Monterrey, convocados por el Partido del Trabajo. Los manifestantes salieron a las 18:30 de la plaza del centro cultural Colegio Civil hasta la Explanada de los Héroes, en la Macroplaza.

“2 de octubre ¡no se olvida!”, fue la frase que se repitió en las mantas y cartulinas que portaban los estudiantes y personas de la sociedad civil que recordaron a las víctimas.

La marcha, que transcurrió sin incidentes, estuvo vigilada por agentes de policía y vialidad de Monterrey, así como integrantes de Fuerza Civil. En el evento también participó personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En Jalisco, aproximadamente 200 personas, entre estudiantes, profesores y ciudadanos de diferentes edades, se sumaron a la conmemoración. El grupo se dio cita en el cruce de las avenidas Federalismo y Maestros, cerca del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y partieron al edificio de la Rectoría general.

En el trayecto gritaron consignas contra el Estado y el líder moral de la UdeG, Raúl Padilla.

Al llegar al edificio de Rectoría, localizado en avenida Juárez y Enrique Díaz de León, colocaron en la escalinata diversas mantas y cartulinas, y una bocina que uno de los guardias de seguridad privada pretendió desconectar, pero reculó en su acción ante la protesta de los asistentes a la marcha.

“De Tlatelolco a Ayotzinapa, fue el Estado. Asamblea Popular y Solidaria de Jalisco”, se leía en una de las mantas que se extendió a lo largo del escalón. Otra, que por su tamaño tuvo que ser sostenida por varias personas, decía: “Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y lo estudiantes sean sumisos ante el tirano. 2 de octubre, ni perdón, ni olvido”.

Y, al unísono, decenas de personas gritaban: “2 de octubre no se olvida”; “Ni FEU, ni FEG, fuera los porros de la UdeG”; “Fuera Padilla y toda su pandilla”; “Frente a la represión, organización; “No más pensión para el acosador”. Esta última consigna hacía referencia a Horacio Hernández Casillas, acusado por alumnas y una profesora de acoso sexual.

Estudiantes del CUCSH y de la escuela Normal Rural de Atequiza Miguel Hidalgo, así como integrantes del Colectivo Reflexión Universitaria, expresaron su repudio por la matanza del 68, pero también por la desaparición de los alumnos de la escuela Normal de Ayotzinapa y de los tres estudiantes de cine. También demandaron la salida de Raúl Padilla a quien calificaron de opresor.

Entre cada intervención, dos estudiantes de Atequiza coreaban varias frases que eran replicadas por un grupo que se colocó a la mitad de la avenida Juárez:

“Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto camarada, tu muerte será vengada”; “Que cosa más bonita, la juventud se une a la lucha socialista”; “2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa”; “Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos desde la costa a la sierra”.