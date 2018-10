Opinión de indígenas sobre NAIM se recogerá en consulta ciudadana y no en particular: Jiménez Espriú

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Javier Jiménez Espriú, el futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), reconoció que el gobierno de Enrique Peña Nieto no consultó a los pueblos indígenas afectados por el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y adelantó que en la próxima administración tampoco se llevará a cabo una consulta específica a las comunidades originarias.

Insistió en que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador convocó una “consulta ciudadana” que culminará el próximo 28 de octubre, pero no dio detalles sobre su procedimiento y forma, y ni siquiera a quiénes se consultará.

Preguntado al respecto, el político declaró que “esta consulta (a los pueblos indígenas) ya no se hizo”, y precisó que la opinión de los pobladores indígenas se tomará en cuenta en la consulta ciudadana.

“Los pueblos indígenas están integrados por ciudadanos”, agregó.

-Usted reconoció que no hubo consultas en el caso del NAIM, ¿Ello invalida el proyecto?, le preguntó Apro a Jiménez Espriú.

“No, digo, el proyecto aquí está, ya no es proyecto, es una realidad”, contestó el ingeniero.

-¿Que no haya habido consulta indígena previa, no es motivo para cancelarlo?, se le insistió.

“No me puedo pronunciar al respecto, es un tema jurídico. Preferiría que se analizara con cuidado, no puedo manifestarme con una decisión unilateral; es un grupo que dice que no hubo consulta. Y efectivamente no hubo consulta. Si esto invalida uno o lo otro, yo me declaro incompetente. Para mí, el hecho es que hay un aeropuerto que se está construyendo”, contestó.

Aseveró que “esta consulta está prevista en leyes internacionales, y debe ser una consulta informada, previa y libre. No fue previa. Si hay pueblos originarios que no fueron consultados, es una omisión de quién inició el proyecto”.

Después de un diálogo entre representantes de pueblos afectados por las obras del NAIM e integrantes del futuro gabinete de AMLO, Jiménez Espriú negó en varias ocasiones haberse pronunciado “en contra del proyecto” en fechas recientes.

Afirmó que “continúan las obras ya contratadas” y que “no tenemos autoridad ninguna y no podemos detener una obra que está en proceso; sería una barbaridad detenerla; lo que sí se detuvieron fueron las licitaciones que se habían previsto llevar a cabo en estos meses”.

Arturo Hernández, habitante del pueblo de San Pablo Tecalco, en el municipio de Tecámac, afirmó en entrevista con Apro que “jurídicamente debería de reponerse todo el proceso de consulta” en torno al NAIM.

Rechazó el plan del equipo de AMLO, pues estimó que “se trata de anteponer una consulta ciudadana encima de la indígena”, y violenta el artículo segundo de la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

“Es cierto que (el NAIM) es una infraestructura de carácter nacional, pero aun así hay que consultar a los pueblos indígenas (…) por ello desconocemos el resultado de la consulta en estos términos”, abundó el hombre.