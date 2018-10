Personal administrativo cierra accesos a la UAEM

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), violaron el movimiento de huelga de sus compañeros académicos, luego de que este miércoles decidieron bloquear los accesos al campus principal de la máxima casa de estudios, impidiendo el ingreso a las áreas blancas.

Al cumplirse 14 días de huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), los administrativos cerraron las dos entradas al campus Chamilpa de la universidad, ubicado en esa comunidad, al norte de Cuernavaca, con lo que se impidió el acceso y servicio en las áreas blancas, zonas neutrales en las que por su naturaleza, deben continuar las actividades.

Las áreas blancas afectadas fueron la radio universitaria, el centro médico universitario, distintos laboratorios cuya actividad es indispensable, así como las áreas administrativas ubicadas en la Torre de Rectoría. Fuentes de la máxima casa de estudios confirmaron que tanto el SITAUAEM como la propia administración central ya analizan interponer acciones legales en contra del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM (STAUAEM), particularmente de su líder Carlos Sotelo Cuevas.

Hace una semana, este mismo personaje, al frente de un grupo de administrativos encaró al Rector Gustavo Urquiza Beltrán y le exigió que se permitiera a sus agremiados asistir al servicio de las áreas blancas de forma escalonada, dado que no había recursos suficientes para moverse todos los días. La solicitud fue aceptada por el académico, quien tuvo que bajar de su camioneta en medio de la gritería a unos metros de la salida del campus.

Este miércoles se cumplen 14 días de huelga y se acumulan dos catorcenas de nómina que la UAEM no tiene posibilidades de pagar a sus más de seis mil trabajadores académicos, administrativos y de confianza. La huelga fue estallada por los académicos en los campus e instalaciones universitarias ubicadas en 20 municipios de la entidad. Afecta a 43 mil estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado.

La máxima casa de estudios de Morelos arrastra un déficit de mil 680 millones de pesos derivado de la falta de recursos para atender sus compromisos laborales, pero también las prestaciones que son elevadas, como conquistas laborales, tales como 90 días de aguinaldo, así como el pago a los trabajadores jubilados y pensionados, para lo cual ni la federación ni el estado dan un solo peso y la UAEM debe pagarlos de “ingresos propios”.

Pero además, la UAEM se vio sometida a una guerra política durante el sexenio de Graco Ramírez, quien le escatimó los recursos al incumplir la Constitución local que ordena entregar el 2.5 por ciento del presupuesto total del estado. Sin embargo, Ramírez sólo entregó el 2.5 por ciento del presupuesto aprobado por el Congreso y no del total ejercido, siendo la diferencia a veces de más del 50 por ciento.

Para terminar el año, sólo en materia de nómina y prestaciones, la UAEM necesita 640 millones de pesos, mismos que el rector Urquiza Beltrán ha gestionado a nivel estatal y federal. No obstante, hasta el momento sólo ha obtenido una oferta de 408 millones de pesos, que es lo suficiente para pagar la nómina hasta el final del año, así como 45 días de aguinaldo. Los otros 45 días se pagarían en enero.

El problema es que esos recursos serían pagados de forma paritaria entre la federación y el gobierno estatal. La víspera, el nuevo secretario de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca, aseguró que en estos momentos no hay recursos para completar lo que se requieren. En tanto, el líder del SITAUAEM, Mario Cortés Montes, dijo que no se levantará la huelga mientras no se consigan los 640 millones de pesos que se necesitan para el pago total de la nómina y las prestaciones de este año.

Por la mañana, el Rector se reunió con el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, quien desmintió que el gobierno de Graco Ramírez haya entregado recursos extraordinarios a la UAEM.

“La universidad de Morelos es prioridad, es un orgullo de este estado y tenemos que rescatarla financieramente”, afirmó Ojeda Cárdenas.