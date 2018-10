El caso Odebrecht no avanza por culpa de Brasil; no ha entregado la información: PGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) achacó a su contraparte de Brasil la responsabilidad de no poder consignar ante un juez la carpeta de investigación del caso Odebrecht por su reticencia para hacerle llegar la información que presuntamente inculpa a exservidores públicos de Pemex en actos de corrupción, entre ellos al exdirector Emilio Lozoya.

En conferencia de prensa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, admitió que esa es la razón por la que la PGR sigue sin remitir la indagatoria a un juzgado para que se libren las órdenes de aprehensión correspondientes.

El anuncio de la PGR se da un día después de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la dependencia hacer pública la investigación del caso Odebrecht.

Muñoz Vázquez sostuvo que la PGR no oculta nada, que se han respetado los tiempos que marca la investigación, y que se han conducido con cautela para no poner en riesgo la misma.

“Estamos investigando, no ocultamos nada. Pero no podemos hablar de muchas cosas porque tenemos limitaciones que no los pone el mismo sistema, el debido proceso. Y si lo violentamos luego tiene sus consecuencias”.