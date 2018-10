En la elección de 2006, López Obrador “iba arriba” de Calderón, afirma Madrazo

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El excandidato presidencial, Roberto Madrazo Pintado, reveló que en el 2006, “según sus actas”, Andrés Manuel López Obrador iba “arriba” del panista Felipe Calderón, pero no contaba con toda la información para decir que ganó la Presidencia de la República.

“En mis actas estaba López Obrador arriba”, manifestó 12 años después de participar como abanderado presidencial del PRI en los polémicos comicios del 2006.

No obstante, dijo que no informó de “sus actas” a su paisano López Obrador porque “nunca me las pidieron” y no tenía certeza de que el tabasqueño había ganado al panista Felipe Calderón.

“Era dinamitar la vida democrática. Podía haber impactado, pero no cambiaba el resultado. Me faltaban casillas en zonas muy panistas, pero la tendencia le favorecía”, señaló.

“Si yo hubiera tenido certeza de que en mis actas ganaba López Obrador, no dudaba en dárselas, pero me faltaban datos”, sostuvo en entrevista en Telereportaje.

En entrevista radiofónica, el exgobernador de Tabasco y exdirigente nacional del PRI dijo que si el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hubiera decidido hacer recuento de votos, sería favorable para López Obrador. No obstante, argumentó que “no era su lucha” entrar a ese debate.

Roberto Madrazo calificó al actual presidente electo como un “luchador, fajador e idealista que no se dobla, hombre íntegro en sus convicciones y perseverante” que al tercer intento ganó la Presidencia de la República. Sin embargo, también lo llamó “autoritario, necio, impositivo”.

Incluso, coincidió con él en la existencia de una “mafia del poder” en México. “Sí existe, la mafia está en los sindicatos, gobiernos municipales, estatales, partidos políticos, en empresarios”, dijo.

Roberto Madrazo, ex candidato presidencial del PRI, revela que AMLO le ganó a Felipe Calderón en la elección presidencial de 2006, de acuerdo a las actas en su poder pic.twitter.com/njI6lUqMQl — Megáfono (@Megafono_Mx) 4 de octubre de 2018

<strong>Díaz Ordaz, Echeverría y su padre</strong>

En la entrevista, Roberto Madrazo también habló sobre el accidente de avión en el que sus padres, Carlos Alberto Madrazo y Graciela Pintado, perdieron la vida en 1969. Al micrófono, aseguró tener pruebas que apuntan a que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz y su entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, tramaron su muerte.

“Yo estoy convencido de que sí lo mataron (a su padre). Algunos de mis hermanos piensan que fue un accidente trágico”, manifestó. Luego, detalló que Echeverría vio a su padre como fuerte contrincante dentro del PRI para la candidatura presidencial, por lo que convenció a Díaz Ordaz de que estaba detrás del movimiento estudiantil y debían eliminarlo.

“Luis Echeverría siempre vio a Madrazo como una persona con la que se iba a enfrentar. Madrazo no llega al DF, pero llega al PRI. Lo democratiza y lo logra transformar. Madrazo representaba un riesgo. Echeverría convence a Díaz Ordaz de que estaba detrás del movimiento estudiantil”, expuso.

“El momento más doloroso es cuando enterramos los restos de quién sabe quién en cajitas que nos entregaron como si fueran las de nuestros padres. Eso me marcó mucho para ser más humano”, recordó.