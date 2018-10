“Jamás pensé llegar a rocanrolear 50 años”: Alex Lora

CIUDAD DE MÈXICO (apro).- El compositor y cantante Alex Lora cumple medio siglo de carrera musical ininterrumpida y celebrará con un concierto en el Palacio de los Deportes el 13 de octubre próximo con artistas invitados del país y otras naciones, además de una orquesta sinfónica y una súper producción.

En entrevista con Apro cuenta cómo inició su carrera profesional, con un concierto el Día de la Raza, el 12 de octubre de 1968, un año de muchos sucesos políticos, sociales y culturales. Diez días antes, el 2 de octubre, habían sido asesinados estudiantes en la Plaza de la Tres Culturas en Tlatelolco, por eso escribió las canciones Amor del 2 de octubre y Lágrimas en la lluvia.

Para Lora, cuyo nombre completo es José Alejandro Lora Serna, el contexto del pueblo mexicano no ha cambiado desde 1968:

“La situación es la misma, pero ahora somos más. En aquella época había un determinado número de oportunidades y todos queríamos esa oportunidad, ahora continúa ese mismo número de oportunidades, pero somos más. Entonces, lograr que nuestros sueños se realicen indica que hay que echarle mucho más ganas”.

Lora ha grabado 50 discos y confiesa que jamás pensó que iba a recibir un sin número de premios:

“Simplemente dije: ¡Qué viva el rocanrol!… Jamás, ni en mis sueños más húmedos, sobre todo cuando existía la represión para el rocanrol en nuestro país después del Festival de Avándaro, pensé llegar a rocanrolear 50 años”.

Rememora que al principio deseaba ser como Johnny Laboriel:

“Sólo deseaba cantar, y aprendí a tocar la guitarra”.

Originalmente, dice, “inventaba” sus letras en inglés, con el grupo Three Souls in My Mind y revela que el escritor Perménides García Saldaña, de la corriente de la Literatura de la Onda, lo incitó a crear sus rolas en español.

“Sin pensarlo me convertí en el pionero del rock original en español, sólo existían los covers en español”.

Su primera canción en español fue Oye cantinero y a la fecha ha creado un poco más de 400 melodías.

“Mucha raza ha musicalizado su vida con mis canciones porque contienen parte de la cotidianidad de las personas”, dice.

Su nuevo disco se titula Nacimos para rodar y es el número 50 de “El Tri”, grupo que creó hacia 1984. En el nuevo disco, adelanta, hay letras de actualidad: una sobre Donald Trump, otra en torno al gasolinazo, también de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y hasta de atletas con capacidades especiales. “Es un álbum que tiene que ver con el momento actual”, resalta.

En el recital del 13 de octubre participarán: Armando Manzanero, Javier Bátiz, el rapero C-Kan, el español Cirilo, La Tremenda Korte y la Auténtica Sonora Santanera de Gildardo Zarate, entre otros.

Lora augura que el concierto durará alrededor de cuatro horas y será un recorrido por sus inicios con El Tri, sus letras más apreciadas por el público y su paso a la fama internacional.

Respecto de la llegada del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre próximo, opina:

“Esperamos que las personas que llegan al poder tengan la intención de alivianar a la raza, y no sólo alivianarse a sí mismos. El tiempo nos dirá qué es lo que vale o no la pena”.