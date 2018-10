“Ya chole con los pleitos”: López Obrador a morenistas

CUERNAVACA, Mor. (apro).- En la visita que hizo a Morelos, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador no escapó de las pugnas entre grupos y partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, que han provocado encontronazos entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y algunos legisladores.

“De una vez, porque mi pecho no es bodega, ya saben que yo siempre digo lo que pienso: Ya dejen de estar peleando. Ya me están, no tengo copete, pero ya me están…”, dijo durante el mitin realizado en esta capital.

Atrás, Blanco Bravo reía, al igual que el senador Radamés Salazar, hermano de Rabindranath Salazar.

El presidente electo siguió: “Por favor, ya pasó la campaña. Además, no luchamos por cargos, el que quiera puesto que se vaya al mercado. ¿Por qué luchamos? Por la transformación del país, por sacar de la pobreza a nuestro pueblo, por garantizar que haya paz y tranquilidad en Morelos… Como dicen los jóvenes: ya chole con los pleitos”.

Minutos antes se refirió al asunto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que cumple 15 días en huelga por insolvencia económica.

“Vamos a apoyar a la Universidad de Morelos, pero, espérense, no es cuánto quieren y se los vamos a dar. No. Primero voy a hacer una revisión a los gastos de la Universidad, porque es dinero del pueblo y no vamos a permitir que haya corrupción en ninguna parte. Nada de que como la Universidad es autónoma va a poder hacer negocios y malversar los recursos públicos. Vamos a apoyar a la educación, pero tiene que haber honestidad”.

Añadió: “Voy a pedirle a Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación (Pública), que se ponga de acuerdo, que hable con el rector de la universidad (Gustavo Urquiza Beltrán) y que se pongan de acuerdo. Tiene que haber una salida, una solución al problema de la Universidad de Morelos. O yo les pregunto a ustedes, porque al final de cuentas yo soy empleado de ustedes, de los ciudadanos: ¿entregamos el apoyo sin pedir cuentas?”.

La respuesta unánime fue: “¡No!”.

“Ya no. Revisión de cuentas, cero corrupción, ¿de acuerdo?”, volvió a preguntar. “¡Sí!”, respondió el público.

Y soltó: “Eso es lo que se va a hacer, porque no es nada más la universidad de Morelos, hay 10 universidades en las mismas circunstancias. Y aprovecho de una vez para fijar las reglas: sí vamos a rescatar a las universidades, pero necesitamos hacer revisión de cuentas. Nada más eso”.

Luego se refirió a los apoyos que dará a los jóvenes, y prometió que, desde el 1 de diciembre, 34 mil 483 jóvenes de Morelos serán contratados como aprendices en talleres, empresas, comercios, en el campo, y se les pagará –dijo– un sueldo mensual de 3 mil 600 pesos.

De acuerdo con el presidente electo, no quedará un joven sin tener esta oportunidad de capacitarse para el trabajo. Este programa implicará mil 490 millones de pesos para 2019, comenzando desde diciembre.

Además, está por iniciar un censo en todo el país para inscribir a los jóvenes al estudio y al trabajo, sostuvo, frente a la alegría de los presentes.

López Obrador también prometió 5 mil 742 becas a estudiantes de nivel superior en Morelos –particularmente de la UAEM–, de a 2 mil 400 pesos mensuales, para aquellas familias de escasos recursos económicos. También prometió la creación de cuatro nuevas universidades públicas en los municipios de Puente de Ixtla, Tlaltizapan, Ayala y Tepoztlán.

De igual manera, dijo que alrededor de 60 mil jóvenes que estudian el nivel medio superior recibirán una beca de 800 pesos mensuales a partir de que inicie el nuevo gobierno, y continuará el programa de Prospera. “Es mentira que va a desaparecer. No se quitará ningún programa social, al contrario, habrá más programas sociales. En Morelos, 86 mil familias seguirán recibiendo apoyo de becas para sus hijos que estudian primaria y secundaria”.

Además, ofreció precio de garantía a los agricultores, apoyos a los discapacitados, y se comprometió a apoyar a las personas afectadas por los sismos en Morelos

“Vamos a apoyar a damnificados que todavía no tienen casas, son muchos todavía a la intemperie, en campamentos o con familias. También incluiremos los templos, la infraestructura de los pueblos, las escuelas, los centros de salud. Vamos a iniciar con un presupuesto de 700 millones de pesos para atender a las comunidades más afectadas”, dijo.

Añadió: “En campaña decíamos que íbamos a atender a los jóvenes. Lo resumía yo en una frase: ‘becarios sí, sicarios no’. Dijimos que no volveríamos a abandonar a los jóvenes, porque si desatendemos a los jóvenes los empujamos a que tomen el camino de las conductas antisociales. Por eso se va a atender de manera preferente a todos los jóvenes de Morelos”.

Finalmente, reiteró que 2019 será declarado por el Gobierno de la República como el año de Emiliano Zapata Salazar, pues se cumplen 100 años del asesinato del Caudillo del Sur, ocurrido el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, en el municipio de Ayala.