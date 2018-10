AMLO reitera el apoyo a productores, mejorar salarios y atención médica en Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags., (proceso.com.mx).- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido en Aguascalientes –durante su gira de agradecimiento– con varias manifestaciones que incluyeron al sector educativo, al de salud y a familiares de personas desaparecidas.

López Obrador ingresó al Palacio de Gobierno a las tres de la tarde, y se reunió en privado con el gobernador panista Martín Orozco Sandoval. Tras dos horas, ambos emitieron un mensaje a medios de comunicación en el que aseguraron que trabajarán de manera coordinada y con una relación tersa.

“Nos pusimos de acuerdo para trabajar de manera coordinada en beneficio del pueblo de Aguascalientes y podemos informar a los medios que es muy buena la relación con el gobernador”, aseguró López Obrador.

“Gracias por su visita, le pusimos sobre la mesa los proyectos de Aguascalientes, pero sobre todo el apoyo que tiene de este estado para hacer un gran México y unirnos a las políticas sociales de su sexenio, hacer un gran equipo. (…) Este será un estado que aportará y no dará problemas”, respondió Orozco Sandoval.

También te recomendamos Gobierno entrante analizará la legalización de drogas: López Obrador

Del Palacio de Gobierno también salió Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como José de Jesús Altamira, secretario estatal de obras públicas.

Después, el presidente electo asistió a un mitin frente al emblemático Jardín de San Marcos, en donde lo esperaban cerca de siete mil personas.

En el lugar se encontraban representantes empresariales de la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, así como militantes de Morena, del Partido del Trabajo (PT) e incluso integrantes del Partido Encuentro Social (PES), pese a haber anunciado un quiebre en la alianza tras la instalación de Comisiones en el Congreso estatal.

Entre los asistentes había integrantes de la Sección 01 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) manifestándose contra el posible regreso de Elba Esther Gordillo a la dirigencia del sindicato; maestros de preescolar que pidieron la apertura de más plazas docentes, y jubilados que exigieron la liquidación de pagos retrasados. El aplauso llegó cuando López Obrador reiteró la cancelación de la Reforma Educativa.

Además, se manifestaron familiares de personas desaparecidas, quienes con pancartas exigieron acceso a la justicia y a la verdad, acompañados por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), aunque para ellos el presidente electo no emitió ningún mensaje.

En el tema de salud, en el que la petición fue aumentar el subsidio federal, López Obrador dijo que habría mejores salarios y atención al desabasto de medicamentos, este último un problema detectado en la entidad. Antes, en el encuentro con Orozco Sandoval, se habló de la terminación del Hospital General del municipio de Pabellón de Arteaga.

“No les voy a fallar, a quienes están pensando que dejaremos de cumplir nuestros compromisos se van a quedar con las ganas”, dijo el presidente electo al inicio de su discurso, que duró cerca de 40 minutos.

Los abucheos comenzaron cuando López Obrador mencionó que se había reunido con Orozco Sandoval, y como respuesta al grito de “cuidado con el gobernador”, –expresado entre los asistentes–, el presidente electo pidió respeto.

“Son libres ustedes, pero también soy yo libre de decirles que ya no estamos en campaña, ahora somos gobierno y debemos de respetar: ¿Por qué no voy a ver al gobernador de Aguascalientes? Si no veo al gobernador estaría violando la Constitución. (…) Él es el gobernador de este estado, hay que respetar a las autoridades. (…) Ya no estemos peleando, hay que reconciliarnos”, dijo.

El “programa básico” prometido por López Obrador a Aguascalientes está compuesto, en su mayoría, por la entrega de apoyos sociales que suman tres mil millones de recursos federales: se encuentra la entrega de dos 400 pesos mensuales a mil estudiantes de familias de escasos recursos, becas de 800 pesos al mes para 40 mil estudiantes de educación básica y la construcción de dos universidades nuevas en los municipios de Calvillo y Asientos.

Agregó que habrá recursos para Cendis, sector educativo que salió perjudicado tras la detención del líder del PT en la entidad, Héctor Quiroz, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de desviar 100 millones de pesos destinados a Cendis en Monterrey.

Quiroz fue absuelto a inicios de septiembre y también se encontraba en el mitin: “se van a regularizar, ya no van a depender de que tengan que votar los de un partido allá en el Congreso a favor del presupuesto, porque si no lo hacen ya no les dan a los Cendis y tampoco va a depender de que lleguen los recursos y los gobernadores no entreguen los recursos”, dijo López Obrador.

Además, prometió apoyos personalizados del programa federal Prospera para 26 mil familias, así como mil 274 pesos mensuales para 70 mil adultos y para ocho mil 700 personas con discapacidad y de escasos recursos.

Al campo, le prometió dos apoyos al año que serán depositados en tarjetas entregadas a los productores y aseguró que los productos agrícolas y lecheros contarán con un “sistema de precios de garantía”, que servirá para venderlos a un mejor precio.

También prometió créditos para pequeños comerciantes, aseguró que los recursos del Fondo Minero llegarán de manera directa a los municipios de Tepezalá y Asientos –en donde opera una mina propiedad de Carlos Slim–, y acceso a internet y telefonía móvil en todas las comunidades rurales.

Finalmente, en un estado soportado en gran medida por la industria automotriz, el presidente electo aseguró que las automotrices tendrán que pagar más a los trabajadores, y de nueva cuenta presumió su intervención en las negociaciones del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, en donde logró “proteger” los recursos energéticos.

(Con información de Mónica Cerbón).