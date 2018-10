Delicioso festín para la prensa internacional

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La pomposa boda de César Yáñez y Dulce María Silva bien pudo pasar inadvertida en la prensa internacional, pero su amplia cobertura en la revista ¡Hola! y la avalancha de críticas que generó en México el pasado jueves 4 captaron la atención de las agencias y medios extranjeros, que consideraron el episodio como un error de Andrés Manuel López Obrador.

“Boda fastuosa pone a prueba el discurso de austeridad del nuevo gobierno de México”, encabezó la agencia Associated Press (AP) su reportaje, que fue retomado en medios internacionales, como The New York Times y The Washington Post.

El diario británico The Guardian señaló la “frivolidad” y los “excesos” del evento, además de observar que las revistas mexicanas de “sociales” “a menudo exhiben los gustos fastuosos y cuestionables de los nuevos ricos”. El periódico español El País se burló del “día que Morena le abrió su corazón a la prensa rosa”. Hasta la versión en español del portal Russia Today ironizó sobre “la lujosa ‘boda fifí’ de un colaborador cercano de López Obrador”.

Agencias y corresponsales de medios internacionales plantearon que Yáñez, un personaje muy cercano a AMLO que fungirá como coordinador general de Política y Gobierno en la futura administración federal, no sólo celebró una boda fastuosa, sino que además aceptó lucirse en la portada de la revista de sociales.

Ello, según los reportes, contrasta con el discurso de austeridad y moralidad que llevó a AMLO al poder. Recordaron que el presidente electo –quien asistió a la boda y apareció en la portada de ¡Hola!– suele criticar lo que considera “fifí” y suele decir que “no puede haber un gobierno rico en un país pobre”.

“¿Cómo fue que la promesa de prudencia y austeridad terminó arrollada por el deseo de figurar al estilo de sus antecesores?”, preguntó Sonia Corona, en El País.

“La publicación trajo a la memoria de los mexicanos aquella de noviembre de 2010 cuando (Enrique) Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera se casaron en Toluca”, añadió la periodista. Señaló que, hace apenas dos semanas, la revista dedicó su portada a Paulina Peña, hija del presidente saliente.

The Guardian recordó que AMLO ganó la elección con base en una agenda de austeridad “y una promesa de reducir los salarios, beneficios y privilegios de una clase política considerada indiferente hacia los pobres del país”.

Y Russia Today: “Los detalles del enlace se convirtieron, en pocas horas, en uno de los mayores escándalos para López Obrador, quien ganó la elección presidencial con la oferta de terminar con lujos y derroches en el gobierno”.

“Los radiantes recién casados, César Yáñez y Dulce Silva, aterrizaron en la cobertura de una revista de socialités, ¡Hola!, junto con el presidente electo Andrés Manuel­ López Obrador, quien acudió a la boda donde pareció estar en el lugar equivocado, y quizás incómodo”, planteó Reuters.

Reseñó: “Acudieron 600 invitados –incluyendo a AMLO, integrantes de su gabinete y de la élite social–, hubo una cena con langosta en el menú y adornos de miles de rosas blancas y orquídeas”.

“La boda de Yáñez –sombra omnipresente y de bajo perfil de López Obrador durante más de dos décadas– y Silva, quien nació en una familia adinerada, ilustra la dificultad de separar la clase política de México y su amor duradero por el lujo”, acotó AP.

Esta agencia recordó que en julio pasado Yáñez ostentó un reloj de marca Rolex cuyo precio ronda los 15 mil dólares y afirmó que fue un regalo de su ahora esposa.

Según AP, los políticos priistas suelen presumir sus relojes Rolex o Patek Philippe –“modelos que cuestan decenas de miles de dólares en un país donde el trabajador promedio ingresa menos de 10 dólares por hora”– y que el propio diputado morenista Mario Delgado aseveró en julio pasado que “son como un símbolo de corrupción”.

La austeridad “está por verse”

AP, El País, BBC Mundo y The Guardian subrayaron con cierta ironía que una portada de ¡Hola! publicada en mayo de 2013 desembocó, más de un año después, en el escándalo de la Casa Blanca.

“El episodio fue una lección de la que muy pocos políticos tomaron nota. Está por verse si el corazón de la nueva clase política se acercará a la realidad mexicana o si está condenado a decantarse por las portadas de revista”, planteó el periódico español.

“En fechas recientes, López Obrador utilizó la palabra ‘fifí’ para denigrar cosas como opulentas, frívolas o fuera de la realidad de la gente. Pero en las redes sociales muchos opinaron que nada encaja más en aquella definición que la fiesta (de Yáñez)”, recordó Reuters.

“La revista desencadenó las burlas de muchos mexicanos en las redes sociales, según los cuales el evento sugirió que el círculo de López Obrador podría terminar buscando privilegios idénticos a los que gozó el (PRI), al que atacaron durante la campaña”, añadió.

Las notas resaltaron principalmente las reacciones de molestia que emitieron mexicanos identificados con la izquierda.

En un cable escueto, la agencia española EFE observó que “partidos de la oposición y usuarios en redes sociales criticaron la asistencia de López Obrador­ (a la boda), quien defiende que los líderes políticos deben mantener una vida austera”.

Las agencias internacionales también retomaron los comentarios que externó AMLO el jueves 4, cuando se deslindó de la boda –“Yo no me casé”, dijo– y acusó a sus “enemigos” de sacar provecho de la polémica para dañarlo.

“El presidente electo austero de México minimiza la boda fastuosa de su asesor”, encabezó Reuters en su nota de seguimiento, en la cual aseveró que “López Obrador respondió (a sus críticas) deslindándose del caso”.

Por su parte, The Guardian reportó que los seguidores de López Obrador minimizan la gravedad de la boda con el argumento de que fue un evento privado que no implicó el derroche de recursos públicos. “Pero ello no convenció a los críticos”, observó el rotativo.

Este texto se publicó el 7 de octubre de 2018 en la edición 2188 de la revista Proceso.