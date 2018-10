Día 2 del Force Fest 2018: Lluvia y cancelaciones

Ciudad de México.- El segundo día de la programación del Force Fest, este domingo 7, se dio en medio de lluvias torrenciales y una falta de previsión por parte de los organizadores frente a ese fenómeno natural. Muchos fanáticos se perdieron a sus bandas favoritas por cancelaciones de último minuto, en especial en el cierre del encuentro. Entre el agua y el lodo, algunos pudieron disfrutar a Anthrax, Daron Malakian and Scars on Broadway, Philip H. Anselmo & The Illegals y Slayer, como se puede ver en estas imágenes.