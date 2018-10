En el caso de granja de Homún se ha respetado la legalidad y voluntad popular: gobierno de Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Yucatán dio a conocer que en relación con el proceso jurídico sobre el caso de la granja porcícola de Homún, se ha mantenido al margen de las deliberaciones y ha colaborado con los requerimientos de las autoridades en el marco de sus atribuciones.

Sobre el juicio de amparo en el que se señala al gobernador Mauricio Vila Dosal, entre otras autoridades, como responsable de ciertos actos, ante el Juzgado Cuarto de Distrito se respondió que por parte del Ejecutivo no existió acto alguno que como autoridad haya afectado los intereses de los demandantes, puntualizó el consejero Jurídico del gobierno del estado, Mauricio Tappan Silveira.

En este sentido, apuntó, la suspensión definitiva no podría ser atribuible a actos del Ejecutivo estatal.

“La decisión al respecto será determinada por las autoridades judiciales correspondientes”, puntualizó en un comunicado.

También te recomendamos Gobernador de Yucatán usa el aparato de Estado para favorecer intereses particulares: ambientalistas

El gobierno yucateco reiteró que cualquier autoridad que conteste un acto reclamado en un juicio de amparo no tiene injerencia en las decisiones de la autoridad judicial, “por lo que no toma partido en favor de particular alguno”.

De esta manera, abundó, el gobierno de Vila Dosal refrenda su compromiso con el respeto al Estado de Derecho y el cumplimiento de la Ley, así como a la autonomía del Poder Judicial.

Como es del conocimiento público, apuntó, el gobernador del estado asumió el cargo tiempo después de darse a conocer cualquier tema relacionado con la granja porcícola de Homún y su postura al respecto “ha sido una de respeto absoluto a la legalidad y la voluntad popular”, por lo que la información que circula en redes sociales y medios de información es imprecisa.