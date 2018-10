Los proyectos Tren Toluca, Paso Exprés y NAIM presentan “fallas sistemáticas” de competencia: México Evaúa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mayor parte de las licitaciones abiertas observadas para tres proyectos emblemáticos –Tren Toluca, Paso Exprés y Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM)- no cumple el estándar mínimo de competencia deseable, así lo expuso Edna Jaime, directora general de México Evalúa, al presentar los resultados del primer análisis ¡Ojos a la Obra!

¡Ojos a la Obra! estudia las contrataciones públicas de estos tres proyectos. A partir de los resultados, la organización propone acciones para incrementar el valor que se obtiene a cambio de la inversión en obra pública en México.

Mariana Campos, coordinadora del proyecto ¡Ojos a la Obra!, precisó que el estudio evidencia fallas sistemáticas en la preparación de los proyectos de infraestructura. En consecuencia, los procesos de construcción inician sin contar con un diseño del proyecto suficientemente desarrollado, e incluso hay casos en los que ni siquiera está contratada la supervisión.

El estudio también demuestra que el tiempo invertido en la adjudicación de contratos se ve afectado por esa falta de preparación y por un uso ineficiente de la tecnología.

En el caso del NAIM, el reporte da cuenta de una muestra de contratos por 129 mil 582 millones de pesos –84% del monto del contratado a agosto del 2018–, para la cual sólo el 27% de concursos o licitaciones se adjudicó el contrato con suficiente rivalidad, es decir, mediante licitaciones en las que se evaluaron completamente más de cinco proposiciones solventes.

En algunos casos se observó que sólo fue evaluada completamente una oferta, derivando en una contratación que, en la práctica, no es distinta de la adjudicación directa.

Los niveles de competencia observados en el Tren Toluca fueron similares y en el Paso Exprés fueron menores. En el primer caso, desde un inicio se registró una baja afluencia de proposiciones, un promedio de seis participantes por licitación, y en siete concursos sólo asistieron menos de cuatro oferentes.

En el Paso Exprés, la situación fue peor; la descalificación de licitantes alcanzó el 91%, lo que implicó elegir al contratista del principal contrato entre 2 de las 23 propuestas iniciales.

“En todos los casos se identificaron diversas prácticas de abuso de los requisitos que impiden garantizar las mejores condiciones de contratación”, revela el estudio.

Mariana Campos subrayó que la falta de preparación de los proyectos, aunada a la forma en la que se evalúan las licitaciones, por medio del precio más bajo, no promueve las mejores condiciones de contratación para el Estado mexicano.

“Darle el mayor peso al precio no genera información útil a la toma de decisión cuándo el diseño del proyecto no está listo, ya que no es posible cotizarlo de manera realista”, informó.