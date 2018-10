“El rock no puede morir nunca”: Alex Lora a 50 años de El Tri

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este sábado 13 de octubre en el Palacio de los Deportes, la banda El Tri celebrará medio siglo en el rocanrol “gracias a la Virgen de Guadalupe y al público rocanrolero”, según declaró hoy en conferencia de prensa el jefe del conjunto, Alejandro Lora.

“El rock no puede morir nunca porque es la música de la gente joven”, agregó:

<em>El gritante</em> de esta longeva agrupación nacional anunció que la fiesta del 50 aniversario será “una tocada de más de cuatro horas”.

A pregunta expresa de <strong>apro</strong> sobre el futuro del rocanrol en México y la falta de figuras que critiquen la realidad social y a los políticos de nuestro país, como lo sigue haciendo el mismo Lora o en la década de los 80 lo hizo <em>Rockdrigo</em> González (1950-1985) y el movimiento del rock rupestre, Lora aclaró que cada generación posee su propia identidad:

“Cada quien tiene su momento y cada quien tiene su rocanrol; cada quien tiene su vida. Eso (del futuro del rocanrol) nadie lo puede decir, sólo el público… Yo, como pionero del rocanrol en español, me da mucho gusto que cada día haya más propuestas, estilos, y cada vez hay más público que hace que el movimiento rocanrolero mantenga su fuerza”, afirmó el creador e intérprete de las clásicas rolas “Chavo de onda”, “A.D.O” y “Oye cantinero”.

Incluso, el ídolo poblano recalcó con su “domadora” y esposa <em>Chela</em> Lora que ve un buen momento en la escena del rock en español. Si bien, “siempre habrá nuevas propuestas y con más público, México es de gente joven, el mundo es joven. Por eso el rock no puede morir nunca, porque es la música de la gente joven”.

Sobre las circunstancias que vive nuestro país a diferencia del 68, lamentó que en la actualidad siga habiendo represión, pues “estamos viendo de nuevo cómo se repiten las cosas 50 años después”. Sin embargo, “esperamos que este gobierno (de Morena) nos cumpla, aunque yo no estoy para juzgar a nadie”.

Con carácter amable, sin pelos en la lengua y alegre “por lo que la vida me ha dado en 65 años de edad”, <em>Alex</em> Lora aseguró que su permanencia se la debe a un “milagro de la Virgen Guadalupana”, así como a su mujer <em>Chela</em> Lora, quien ha promovido a su agrupación, y sobre todo, “a la misma gente”:

“Mi música trascendió porque la banda la hizo suya”, señaló antes de ir a la misa de agradecimiento en la Basílica de Guadalupe, la cual tuvo lugar por la noche.

“Triste canción”, “Perro negro y callejero”, “Abuso de autoridad”, “Nuestros impuestos”, “Niño sin amor” y “Virgen morena”, son algunas rolas con las que el viejo Three Souls in My Mind de Lora y El Tri de los Lora han hecho historia en el rock nacional.

Para el recital del Domo de Cobre, El Tri se acompañará de orquesta sinfónica, así como de invitados especiales entre los que destacan: Armando Manzanero, La Sonora Santanera, Javier <em>El brujo</em> Bátiz, Panteón Rococó y Andrés Calamaro, por mencionar algunos, que se darán cita a partir de las 8:00 de la noche.