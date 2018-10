AMLO buscará descentralizar la nómina de maestros para evitar pagos discrecionales

TOLUCA, Edomex. (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscará centralizar el pago de nómina a los maestros como un mecanismo para transparentar el manejo de los recursos, evitar pagos discrecionales y garantizar aumentos de sueldo.

Tras insistir en que a su llegada a la Presidencia se cancelará la “mal llamada reforma educativa”, López Obrador reconoció –sin precisar nombres- que la decisión no gustó a algunos.

“Lo único que quiero, que ya empecé a sentir que no les gustó a algunos, es que la nómina que se paga a los maestros esté en manos del gobierno federal para aumentar los sueldos de los maestros. Pero como se manejaba antes en los estados y no con mucha transparencia, hasta se repartía a dirigentes del magisterio, ahora no quieren que la maneje el gobierno federal”, expuso ante unos diez mil asistentes al mitin de agradecimiento realizado la tarde de este miércoles en la Plaza de Los Mártires.

En caso de resistencias, retó, si las organizaciones magisteriales se dicen democráticas, que consulten a los maestros y sean ellos quienes decidan si desean que las nóminas se sigan manejando desde los estados.

También te recomendamos AMLO debería ser más cauteloso en promesas sobre corrupción y antinarco: ICG

El tabasqueño solicitó a sus seguidores que no haya “divorcio” tras el cambio de régimen en las urnas, sino apoyo del pueblo para lograr la cuarta transformación.

“Tenemos que mantener activo nuestro movimiento; ya no como partido, sino como un movimiento amplio, de todos los ciudadanos, con el propósito de sacar al país del atraso, de la pobreza, de la marginación”, planteó.

Desde un templete instalado frente al palacio de gobierno estatal, el presidente electo recordó: “lo quieran o no lo quieran, la mafia va pa’ fuera; quieren seguir dominando, no tienen llenadera; destruyeron hasta donde quisieron al país y quieren seguir mandando, (pero) se van a ir por un tubo, ya se acabó”.

Además, aclaró que la senadora Delfina Gómez será la coordinadora (delegada) del Gobierno Federal en el Estado de México, por lo que se encargará de vigilar en el primer año de gobierno la entrega de 46 mil 357 millones de pesos proyectados en programas sociales para la entidad.

“Nunca antes hubo una inversión federal así, la más cuantiosa en todo el país. En Ciudad de México serán 21 mil millones de pesos porque el Estado de México tiene alrededor de 17 millones de habitantes y la Ciudad de México tiene 9 millones, además el Edomex es el estado con más pobres en el país, 8 millones 230 mil según Coneval”, refirió.

Precisó que todos los apoyos les serán depositados a los beneficiarios mediante Tarjetas de Bienestar, de manera directa, sin intermediarios ni tutelaje de agrupaciones u organizaciones como “antorcha mundial” (en alusión a Antorcha Popular) para garantizar ciudadanos libres.

Tan sólo para el programa Jóvenes Becarios, indicó que en el Estado de México se tiene previsto apoyar a 371 mil 429 aprendices que ganarán 3 mil 600 pesos mensuales, para lo que se ha previsto una inversión de 16 mil 046 millones de pesos en 2019.

Además se entregarán 46 mil 247 becas por 2 mil 400 pesos mensuales a universitarios de escasos recursos; se construirán tres nuevas universidades públicas gratuitas en los municipios de Texcoco, Villa de Allende y Villa del Carbón, y para reducir la deserción escolar en la etapa de mayor incidencia, serán un programa universal las becas de nivel medio superior (preparatoria) que el año próximo beneficiarán a los 550 mil alumnos con aportaciones mensuales por 800 pesos.

La pensión al adulto mayor, que beneficiará a 886 mil 953 habitantes e incluirá a pensionados y jubilados de IMSS e ISSSTE, y en el Estado de México implicará 13 mil 566 millones de pesos.

En la entidad, además 171 mil 708 personas con discapacidad recibirán una pensión de mil 274 pesos mensuales, mientras se concluye el censo para definir los apoyos al campo y se apoya a los agricultores y ganaderos adquiriendo sus productos a precio justo para programas como Diconsa.

Los apoyos de Prospera, destacó, se entregarán por la Secretaría de Educación (ya no por Sedesol) a 658 mil padres y madres de familia registradas, tras la verificación del censo casa por casa, “porque en algunos casos estamos viendo que están falsificados y el apoyo no llega”.

También anunció apoyo a los damnificados por el 19S; créditos a la palabra, sin papeleo y con tasas de interés bajas a pequeñas y medianas empresas, y talleres de artesanías, que el impuesto por extracción de minerales llegue a las comunidades de Zacazonapan, Temascaltepec y Zacualpan.

Al asegurar que los datos le fueron informados este mismo día al mandatario mexiquense, los asistentes esgrimieron una rechifla, pero el presidente electo les convocó a no confrontarse.

“Tenemos que ser respetuosos de las autoridades, una cosa es partido y otra es gobierno; partido es una parte y gobierno, todos; entiendo que tengamos cuentas pendientes, o que haya inconformidades, sentimientos, pero no podemos actuar de la misma manera, se necesita reconciliación, unidad porque la Patria es primero”, indicó.

También aclaró que el cargo le obliga a mantener acercamientos con autoridades estatales y municipales, pues de otra manera faltaría a la Constitución.

“Nosotros no somos egoístas, facciosos, vamos a demostrar que se puede gobernar para todos”, añadió.