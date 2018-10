Estoy listo para impugnar fallo a favor de Alonso: Barbosa

PUEBLA, Pue., (apro).- Tras darse a conocer el fallo que valida el triunfo de la panista Martha Erika Alonso Hidalgo, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa, dijo que está listo para presentar la impugnación a esa resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Para mí no es sorpresa, yo sabía que el tribunal iba a resolver en ese sentido, entonces para mí era un trámite, lo he dicho y lo he declarado en múltiples ocasiones”, puntualizó.

Barbosa recordó que tiene cuatro días naturales para presentar la impugnación, y que el plazo empezará a correr a partir de que le hagan la notificación formal del resolutivo emitido esta tarde por el Tribunal Electoral de Puebla.

“Yo estoy cierto que se va a anular por todas las irregularidades que están ahí acumuladas en el proceso electoral. Se rompió la cadena de custodia, se rompió el principio de certeza, todas las condiciones que rodearon la elección, la intervención del gobierno del estado en el proceso electoral, muchas cosas”, subrayó.

De igual manera, explicó que la impugnación contiene un compilado de todas las irregularidades ya planteadas y que se acreditan en el recuento que realizó el TEPJF la última semana de septiembre, donde “quedó a la vista que el 80% de los paquetes ya estaban abiertos y con un conjunto de irregularidades”.

Remató: “Yo estoy tranquilo, yo creo en las instituciones, yo creo en la aplicación de la ley y porque creo que se tiene que hacer justicia”.