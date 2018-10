A partir del 1 de diciembre, amnistía para presos políticos: López Obrador

CANCÚN, Q. Roo (apro).- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el 1 de diciembre, cuando rinda protesta como presidente de México, emitirá un decreto de amnistía para todos los presos políticos.

El tabasqueño hizo esa declaración después de recibir este medio día una carta de familiares y colaboradores del exgobernador Mario Villanueva, en la que solicitan su liberación.

“Y también les adelanto: el día primero de diciembre voy a dar a conocer un acuerdo para que salgan de la cárcel los presos políticos”, destacó en rueda de prensa, luego de reunirse con el gobernador Carlos Joaquín González, miembros del gabinete estatal, alcaldes, senadores y diputados federales y locales, en la sede de la zona norte el estado de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ).

“Vamos a establecer un procedimiento. Le he pedido a la licenciada Olga Sánchez Cordero que me ayude en la elaboración del acuerdo, del decreto, de la ley, de conformidad con lo que corresponda y que se fijen las condiciones para dar esta amnistía a presos políticos a partir del análisis expedito de caso por caso”.

Luego resaltó que hay “campesinos que están la cárcel desde hace cuatro o cinco años” y ciudadanos que no han sido sentenciados.

“Ya no va a haber represalias en contra de nadie. Ya no se va a reprimir a nadie. No se va a encarcelar a nadie por consigna”, abundó el presidente electo.

En el caso específico de Mario Villanueva, quien se encuentra internado en un hospital privado de la capital del estado, a disposición del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, puntualizó: “Va a revisarse de acuerdo con procedimientos legales”.

Por otra parte, anunció que Chetumal regresará a ser “zona libre” y tendrá un trato como la franja norte, con beneficios como el 8% de IVA y 20% en el Impuesto sobre la Renta (ISR).

“Acabo de hacer el compromiso que inmediatamente después se va a aplicar este mismo programa de apoyo en Chetumal, es decir, va a haber también zona libre en Chetumal”, sostuvo, pero aclaró que primero se blindará la franja norte contra la evasión fiscal.

Mas tarde realizó un mitin en el parque de “Las Palapas”, donde arremetió contra los críticos del proyecto del “Tren Maya”.

“Les guste o no les guste a los adversarios, a los adversarios ‘fifís’ y la prensa ‘fifí’, vamos a construir el “Tren Maya”. Me canso ganso”, subrayó.

Ese proyecto, dijo, tendrá un circuito por los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, que incluirá a Palenque, y se construirá en cuatro años.

De igual manera, sostuvo que ofreció al gobernador Carlos Joaquín ayudar en el tema del sargazo, que ha afectado toda la costa del estado y ha impactado negativamente en el turismo.

La alcaldesa morenista “Mara” Lezama ordenó cerrar todos los accesos al Parque Las Palapas desde mediodía, con vallas colocadas en el perímetro del centro recreativo.