“En México no hay pobreza extrema, combatiremos la indigencia”, afirma Carlos Urzua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México hay “indigencia”, “no pobreza extema”, sostuvo Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien expresó, “los vamos a sorprender” con el nivel de austeridad.

Al participar en la instalación de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que encabeza el morenista, Alfonso Ramírez Cuellar, el próximo secretario expresó:

“En México, así como hay una clase media relativamente para estándares internacionales acomodada, en México también hay una pobreza extrema, yo no diría pobreza extrema, no me gusta esa palabra porque ya es muy manida esa expresión; yo diría indigencia, un estado de indigencia en tantos mexicanos al sur de México que es penoso”.

Aceptó que va a ser difícil revertir en el corto plazo, “pero que tenemos que atacar porque ya no queda de otra, es inmoral que sigamos ejerciendo el presupuesto federal en beneficio de ciertas clases sociales y no de otras”.

Una de las formas de paliar esa indigencia, será bajo parámetros de “austeridad republicana”, pues los ahorros serán redireccionados a grupos que viven en la “indigencia”.

“Al Presidente electo le gusta decir, austeridad franciscana, (pero será) lo suficientemente grande que quizás los vamos a sorprender”, destacó, “vamos a tener un gobierno extraordinariamente austero pero muy eficiente y eficaz”.

Urzúa les pidió a los diputados ayudar al próximo gobierno “mejorando el presupuesto de egresos que les mandaremos”, que será el 12 de diciembre.

El coordinador de Morena, Mario Delgado, le pidió que se elimine el ramo 23, que tiene que ver con las previsiones salariales y el cual ha sido utilizado de manera discrecional. Además de aclarar que legislarán para “acabar con los moches”.

A la instalación de la comisión de Presupuesto acudió también quien será subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel.