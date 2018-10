A los que nos robaron dos veces la presidencia los perdono: AMLO

CIUDAD DEL CARMEN, Cam. (apro).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que no necesita legitimarse metiendo a la cárcel a políticos corruptos para simular un cambio y aseguró que él ya perdonó a quienes lo han ofendido y le robaron la presidencia dos veces, pues su objetivo es la transformación del país y no la venganza.

López Obrador respondió así al clamor de los ciudadanos que coreando “¡Fuera ‘Alito’! ¡Fuera ‘Alito’”, en alusión al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, le dieron le bienvenida esta tarde a su llegada al mitin que encabezó en el malecón carmelita como parte de su gira de agradecimiento.

Aclaró que tuvo que meterse a ese tema “porque estaban coreando eso, de que ‘Fuera Alito’”.

“Y les voy a decir más todavía: tenemos que reconciliarnos”, pidió el presidente electo.

“¡No!, no vamos a empezar con eso, se los digo así con toda claridad, vamos a llevar a cabo la transformación de México y no es sacar a un político, eso es lo que hacían antes, que llegaba el nuevo gobierno y encarcelaban a un político del pasado y con eso decían ahora sí van a haber cambios”, dijo Obrador.

Advirtió que “no será así; yo no necesito legitimarme metiendo a la cárcel a ningún político. Vamos a cambiar las cosas de verdad”.

Recordó que la lucha de su movimiento es por la transformación del país y pidió dejar “ya a un lado la politiquería” y para ello hay que “levantar la mira”.

Y planteó a sus simpatizantes:

“¿Qué es más importante? ¿Meter a la cárcel a un político, andar persiguiendo políticos corruptos o transformar a México? ¡Cambiar al régimen! ¡No engañar, simular, con la persecución de uno, de dos, de tres políticos corruptos!. Lo más importante es que se acabe este régimen de corrupción y privilegios”.

“Se los explico de otra manera: vamos a llevar a cabo un cambio profundo, y es un cambio pacífico, ordenado, como se ha venido dando a partir del 1 de julio”, les dijo.

Afirmó que él y su equipo “no nos estamos confrontando; es un cambio ordenado, pero también se los garantizo, radical”.

Insistió en que el propósito es “arrancar de raíz el régimen corrupto, de injusticias y de privilegios”.

Recordó que en el régimen de Carlos Salinas de Gortari, a quien tildó como “el padre de la desigualdad moderna”, “entrando, entrando metieron a la cárcel a algunos políticos y mientras la gente aplaudía creyendo que ahora sí las cosas iban a cambiar”, los del gobierno se dedicaron a saquear.

“Y ahí empezó esta gran crisis”, acusó, y reiteró: “y así comenzó, metiendo a uno, dos o tres políticos a la cárcel”.

Destacó que su fuerte no es la venganza y que su lucha es por acabar con la pobreza.

“Hay que unirnos, la patria es primero”, reflexionó.

Recordó que a él, como opositor, “hasta me rompieron la cabeza, me reprimieron” pero a “los que me ofendieron en muchas ocasiones, nos robaron dos veces la presidencia, a todos esos los perdono, porque yo no estoy pensando hacia atrás, en lo que me hicieron, yo lo que quiero es que nuestro pueblo salga adelante por los que vienen detrás”.

“Dicen algunos que ni perdón, ni olvido; los respeto mucho, pero perdón sí, olvido no. Y no podemos quedarnos anclados en el pasado, por nuestros hijos, debemos ir hacia adelante y dedicarnos a transformar al país”, señaló.