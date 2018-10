Acusan que regidor en Tlaxcala mandó golpear a exempleada que lo denunció por acoso (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El regidor de Educación del municipio de Españita, en Tlaxcala, Óscar Ávila Portillo, presuntamente mandó golpear a Carolina Ramírez Martínez y a su madre, quienes lo denunciaron por acoso sexual, según acusaron organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

“El sábado por la mañana la denunciante y su madre fueron confrontadas en su propio domicilio por varias mujeres, todas ellas identificadas como la mamá, esposa, sobrinas y tías del regidor priista, quienes arremetieron a golpes contra ellas hasta dejar en estado inconsciente a la adulta mayor, mamá de Carolina”, informaron en conferencia de prensa, las representantes de las organizaciones Mujeres con Poder y Todo para Todos.

En redes sociales circula el trágico video donde Carolina explica que solicitó apoyo a la Policía municipal, quienes se negaron a intervenir antes de que se dieran los hechos de violencia:

“Testimonio de Carolina Ramírez Martínez, víctima de agresión física a causa de denunciar acoso sexual por parte del Primer Regidor de Españita, Tlaxcala. Demandamos la destitución de Regidor y Secretario y Presidente Municipal. @MujeresMovMX @trurin @CandeOchoaA @MarthaTagle”, tuiteó @SilviaAvelinaNa.

“Yo les llamé al 911 y nomás llegó la municipal y no quisieron hacer nada… dijeron que no les incumbía y que tenían otra cosa más importante qué hacer. Les dije que por favor se quedara un policía y no. Ellos vieron, se echaron en reversa y vieron que llegaron todos con palos y bats y todo, para golpearnos y no hicieron nada. Ya después, cuando veníamos para abajo, porque íbamos a nuestra casa a dejar un cuatrimoto que teníamos y las cosas nos alcanzó la estatal y fue cuando nos auxilió, pero mi mamá ya no reaccionaba. Eso es todo lo que tengo que decir”.

Testimonio de Carolina Ramírez Martínez, víctima de agresión física a causa de denunciar acoso sexual por parte del Primer Regidor de Españita, Tlaxcala. Demandamos la destitución de Regidor y Secretario y Presidente Municipal. @MujeresMovMX @trurin @CandeOchoaA @MarthaTagle pic.twitter.com/sjKmMTmu1i — Silvia Avelina Nava (@SilviaAvelinaNa) October 14, 2018

De acuerdo con las denunciantes, “la madre se encuentra grave y en riesgo de perder la vida, mientras que a Carolina Ramírez le fracturaron la nariz”.

Ambas mujeres fueron amenazadas con armas de fuego, para que abandonaran el pueblo pues no les perdonaron el hecho de haber denunciado al regidor acosador y les advirtieron que se fueran porque de lo contrario las matarían.

Según información de Regeneración, Silvia Avelina Nava, Eréndira Jiménez Montiel y Yeny Charrez Carlos, representantes de las organizaciones, exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) intervención inmediata por el delito de intento de homicidio.

Agregaron que las denuncias deben ser atendidas, pues se trata de abuso de poder y violencia feminicida por parte del regidor Óscar Ávila Portillo.

Detallaron que Carolina fue secretaria particular de regidor Óscar Ávila, pero ella decidió renunciar cansada del acoso sexual al que era sometida.

Posteriormente, promovió una denuncia en contra de su exjefe en marzo pasado, explicaron integrantes del colectivo “Todos para Todos”, entre ellas Silvia Avelina Nava, Eréndira Jiménez Montiel y Yeny Charrez Carlos.

Asimismo, las activistas reprocharon al alcalde de Españita, Jesús González Guarneros, que haya hecho caso omiso del caso al no prestar servicio de seguridad pública y, con ello, encubrir al integrante de su Cabildo.