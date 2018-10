Morena, MC y PAN critican ambición personal de El Bronco… y le exigen cumpla con su mandato

MONTERREY, NL. (apro).- Diputados locales reclamaron a Jaime Rodríguez Calderón el abandono del gobierno estatal para buscar la presidencia de la República.

Durante la presentación de su tercer informe de gobierno en el Congreso local, ‘El Bronco’ enfrentó los reclamos de las diferentes bancadas, particularmente de Movimiento Ciudadano (MC), Morena y Acción Nacional (PAN), que le echaron en cara su ambición personal y que manipulara a “la raza”.

Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, dijo a Rodríguez que ofendió a la población al dejar el cargo, porque fue electo como gobernador, no como aspirante presidencial.

“La independencia ha salido cara y, más aún, hemos pagado ese costo no solamente respecto de su administración, sino de una campaña presidencial que resultó en una falta de respeto a la gente que le depositó su confianza mediante su voto, pidiéndole ser nuestro gobernador, no nuestro presidente”, soltó desde la tribuna.

De igual manera, le reclamó que no cumpliera cuando, al inicio de su sexenio, se comprometió a “volver grande” a Nuevo León.

“La sociedad se vanaglorió del logro histórico de quitar del poder a los partidos tradicionales, para contar con un gobierno ciudadano integrado por las mejores mujeres y hombres, bajo el principio del mérito. Sin embargo, tres años después este gobierno sigue en la distante promesa de recuperar la grandeza de nuestro Estado y de que el Poder Ejecutivo sea fiel reflejo del talento y el esfuerzo que existe en Nuevo León”. enfatizó.

En su oportunidad, Roberto González Gutiérrez, de Morena, acusó a ‘El Bronco’ de manipular la preferencia electoral de la gente, para armar un proyecto político que provocó decepción generalizada.

“La mayoría de los ciudadanos se perciben abandonados por este gobierno en el que depositaron sus sueños en 2015. El sentir de la gente es que fuimos utilizados como un escalón de sus aspiraciones. Sospechamos que usted no pretendía ser gobernador del estado de Nuevo León para beneficio de la raza.

“Más bien nos necesitaba para conseguir su candidatura a la presidencia de la República. La raza, como usted nos llama, sentimos que caímos en un engaño, que sí pagamos, pero no mandamos. Su ambición personal claramente nubló su juicio en los primeros años de su gobierno. Hoy ha quedado atrás la aventura por la candidatura presidencial, ahora es momento de que cumpla con su mandato”, soltó.

En el mismo sentido se pronunció el panista Carlos de la Fuente, quien recordó al gobernador independiente que al irse a buscar la primera magistratura del país perdió el respaldo de la ciudadanía, como se lo expresó en las urnas el pasado 1 de julio.

“Reflejo de ello es que, a la mitad del camino, señor gobernador, haya perdido más del 60% del respaldo ciudadano que obtuvo en 2015, porque en lugar de gobernar cercano y con los ciudadanos, estos tres años los dedicó a una campaña presidencial fallida, sin atender los graves problemas de Nuevo León, como lo son la inseguridad, la contaminación, la desigualdad y la falta de crecimiento del estado”, lanzó el panista.

Luego de que los representantes de todas las fracciones presentaron sus posturas, Rodríguez Calderón dedicó más de una hora para hacer un recuento de los logros obtenidos en los primeros dos años de su gobierno, tomando en cuenta que se ausentó por medio año, y al final se felicitó por haber buscado la presidencia de la República porque, subrayó, obtuvo respeto para la entidad.

Dijo que, si bien incumplió con sus compromisos, aún tiene el resto del sexenio para concretar lo que ofreció: “Cierto que yo he hecho promesas, pero recuerden que aún faltan tres años en los que haré un trabajo intenso. El hecho de que haya competido como candidato a la presidencia, para mí y para muchos en el país ha sido una gran experiencia, una gran oportunidad de camino diferente a la de los partidos políticos”.

Añadió: “Si no me hubiera atrevido, cinco millones en el país no habrían tenido la oportunidad de expresar una condición, y logramos más votos que muchos partidos políticos, sin estructura, ni dinero, ni medios de comunicación, con una sola voluntad: trascender para Nuevo León. Mi competencia, a diferencia de lo que muchos piensan, hoy ha abierto la posibilidad y el respeto de muchos en el país para Nuevo León”.

Luego descartó que la Línea 3 del Metro, con casi tres años de retraso, vaya a arrancar el año entrante, pues no hay recursos para adquirir los vagones que recorrerán la infraestructura que ya está construida. En lugar de eso, dijo, habrá trabajos para interconectar las líneas del Metro ya existentes para hacer eficiente el uso de los carros con las vías que ya hay.