Disidentes del STPRM piden no registrarse en elección “fraudulenta” para renovar puestos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la emisión de la convocatoria en las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) para renovar a los comités ejecutivos locales, a los consejos nacionales de vigilancia y a las comisiones de honor y justicia, el Movimiento Regeneración Nacional Obrero Sindical (Morenos), disidentes a la actual dirigencia, anunciaron que no registrarán a ningún candidato “para no legitimar la elección”.

En un video de 3:40 minutos, grabado en el Senado de la República y difundido en su perfil de Facebook, el grupo lanzó un llamado a todas las expresiones petroleras del país a no registrarse a esa “fraudulenta” elección que se realizará el miércoles 17 de octubre.

“Estamos acá, somos sus hermanos. Vamos unidos a enfrentar la corrupción, el corporativismo y la ladronería de Carlos Antonio Romero Deschamps”, agregó.

Los disidentes señalaron que su proceder responde a que, tanto los senadores como el secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, fijen una postura al respecto.

“Por lo tanto, el que guste participar con sus votos en esta elección al estilo PRI, lo puede hacer. ¿Se han preguntado qué pasaría si los trabajadores de planta, en su mayoría, no votamos?”, escribieron en sus páginas en Facebook.

Óscar Solórzano, vocero de Morenos, explicó en el video por qué no se sumarán a la convocatoria “amañada y fraudulenta” del líder sindical actual.

Una de las razones, dijo, es que cita al artículo 123 constitucional, el cual se refiere al voto libre y secreto, pero también la convocatoria señala que se hará por escrutinio.

“O sea, trabajador vas a tener que poner en una boleta tu nombre, tu ficha y el departamento en el que trabajas. Esas no son reglas claras. Eso no nos mandató el 1 de julio el pueblo de México. Estamos aquí, porque estamos iniciando la Cuarta Transformación y no la vamos a iniciar con mentiras y, mucho menos, avalando la corrupción”, añadió.

Solórzano cuestionó quién pondrá las urnas, quién mandará a hacer las boletas y quién hará el acarreo de votantes.

“¿Quién está poniendo la cancha, el césped, los jugadores, el balón, los árbitros y el estadio? Son ellos. Es una mentira más. Quieren que como siempre, la disidencia petrolera viva en los tribunales. Tribunales que solo en estos 30 años les han garantizado a ellos el triunfo. Ya no más”.

Luego, envió un mensaje a Romero Deschamps: “¡No pasarán! ¡No nos engañarán! Estamos tranquilos y confiados en el Congreso de la Unión, que los tiempos en el país han cambiado, que vamos a hacer la transición en el sindicato petrolero en paz, en armonía y apegados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En la convocatoria de una de las secciones, se invita a los trabajadores de planta a acudir el 17 de octubre, desde las siete de la mañana, a elegir al Comité Ejecutivo Local, al Consejo Local de Vigilancia y a la Comisión de Honor y Justicia “y demás funcionarios y comisiones que se requieran para su integración.