Aportación de diputados para consulta sobre el aeropuerto será voluntaria: Jesús Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pago de la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto y la posibilidad de que continúe la construcción en Texcoco, dividió a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados la cual recibió esta mañana al vocero del gobierno entrante, Jesús Ramírez.

Después de que ayer dijo que la consulta sería financiada por legisladores, Ramírez corrigió y sostuvo que el apoyo sería “voluntario”.

–¿Cuántos van a aportar? —le preguntaron.

–Esto es voluntario, no hay un número determinado, esto es así.

–Ayer comentaste que iban a ser los diputados– se le recordó.

–A ver, esto es un acto de voluntad política, de promover la democracia, sin imposiciones, sin líneas, no hay ninguna línea. Los diputados que quieran colaborar lo van a hacer; quienes no quieran colaborar tienen la libertad de hacerlo, como todos los ciudadanos—respondió Ramírez Cuevas.

–¿Qué le dijeron los diputados?

–Hay opiniones diversas, pero hay una voluntad de algunos, de colaborar abiertamente a favor de financiar esta consulta.

“Lo que sí podemos decir es que la mayoría, porque así lo expresó, al menos así fueron las opiniones que se expresaron durante la reunión, van a promover la consulta como diputados en sus distritos, de acuerdo a su criterio, ese es otro asunto. Para la difusión de la consulta sí nos van ayudar, y algunos a financiarla”.

El coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, también aclaró que la aportación será voluntaria; si toda la bancada respalda, por ser 255 legisladores, le correspondería seis mil pesos a cada uno. Por lo pronto, comentó, él entregará 20 mil pesos.

Aclaró también que el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, “pensaba que era con presupuesto de la Cámara”, razón por la cual se opuso. Y “claro que no va a ser con el presupuesto de la cámara, es una aportación voluntaria de los ingresos personales de cada diputado”.

A quien desee respaldar económicamente se le haría el descuento a su cuenta y se depositaría directamente a la Fundación Rosenblueth.

Delgado recordó que la fracción es plural y por lo mismo hubo posiciones a favor y en contra de la construcción del aeropuerto en Texcoco. “Sí hubo una gran coincidencia en que vamos a apoyar al gobierno electro para que saque adelante la consulta”.

–¿Qué diputados están en contra de apoyar la consulta?

“No’mbre, pues es plural esto, hay a favor, en contra. A favor y en contra del tema del aeropuerto, posiciones encontradas, si continúa el aeropuerto de Texcoco o nos vamos a Santa Lucía; en el tema del financiamiento hay una gran coincidencia en que con mucho gusto vamos a apoyar el financiamiento.”

Ante la posibilidad de que se utilice parte del dinero de la transición para la consulta, Jesús Ramírez, advirtió que ello no ocurrirá y aclaró que no es conveniente usar recursos públicos para una consulta ciudadana.

“(No se usarán) porque no creemos que sea conveniente usar recursos públicos para un ejercicio ciudadano, también esto es algo importante, que se trata de un esfuerzo colectivo para financiarlo, para organizarlo y que podemos demostrar que sin necesidad de recursos públicos también se puede hacer política, también ese es un buen mensaje para este país”, dijo Ramírez.

Ante la pregunta de cuánto aportaría él, Ramírez comentó: “aportar mi tiempo, mi trabajo, todo mi esfuerzo para que este país cambie”.

Recordó que la consulta “se está organizando de manera autónoma, impulsada por el gobierno electo, que todavía no somos gobierno, por lo cual esta es una consulta más de carácter ciudadano y no legal, por lo tanto, no involucra ni a la Corte, ni al INE, ni a ninguna institución y tampoco presupuesto público”.

Jesús Ramírez también informó que se hará pública la cuenta bancaria a la cual podrán hacer aportaciones los ciudadanos que lo deseen. “Aquí a los compañeros legisladores se les hizo la invitación directa para que participaran, pero esto es abierto”, dijo.