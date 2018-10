Me da gusto que se polemice por el NAIM para que la gente conozca la consulta: AMLO 

DURANGO, Dgo. (apro).- En medio del choque de posturas entre legisladores de Morena sobre el fondeo de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es bueno que se polemice el tema, pues consideró que se esta forma la gente se entera de dicho ejercicio.

“A mí me da gusto que se polemice sobre este asunto porque así la gente se entera. Si no hubiese polémica, la gente no se enteraría de que va a haber una consulta”, soltó en conferencia conjunta con el gobernador estatal, José Rosas Aispuro.

“Yo voy a polemizar más, hoy o mañana, voy a hablar sobre este asunto del aeropuerto. Y como dicen ustedes (periodistas) ‘voy a dar nota’ porque lo que quiero es que la gente se entere”.

Ayer, los legisladores morenistas Porfirio Muñoz Ledo y Ricardo Monreal descartaron que sean ellos los que financien el ejercicio, cuyo costo será de 1.5 millones de pesos, tal como lo había confirmado el equipo de López Obrador.

Sin embargo, el diputado Mario Delgado sostuvo que, de manera voluntaria, serán los legisladores de Morena los que contribuyan para la consulta.

Este martes, el vocero del gobierno entrante, Jesús Ramírez, confirmó tal versión: el apoyo será voluntario entre los legisladores morenistas.

“Yo lo que quiero es que me ayuden, los mexicanos, a decidir si seguimos construyendo el aeropuerto en Texcoco o hacemos dos pistas en la base militar de Santa Lucía”.

A pregunta expresa sobre alguna presión de empresarios para continuar las obras en el NAIM, López Obrador señaló que “siempre hay intereses creados” o “simpatías”, lo que produce inquietud entre los involucrados.

“Aquí no hay interés personal, interés de grupo, por poderosos que sean, que vaya a estar por encima del interés nacional”, aseguró.

Ruta ferroviaria Durango-Mazatlán

En encuentro privado con Rosas Aispuro, el presidente electo abrió la puerta a la construcción de una ruta ferroviaria de Durango a Sinaloa.

Luego de la reunión que sostuvo con el mandatario estatal, a la que también acudieron alcaldes y legisladores locales y federales, el tabasqueño manifestó que una de las solicitudes planteadas fue la conclusión de dicha ruta (Durango-Mazatlán), truncada hace al menos tres décadas.

También manifestó la necesidad de dotar de recursos al proyecto hidráulico de la presa Tunal II, y resolver diversos problemas de movilidad en La Laguna, donde se tienen diseñados algunos proyectos en materia de transporte público.

Reconoció que Durango requiere atención especial, dadas las condiciones de pobreza que prevalecen en la entidad, a la que calificó como “El Chiapas del Norte”.

La víspera, el presidente electo fue recibido en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria por diversos grupos de ciudadanos, entre ellos varios indígenas que incluso colocaron carteles de bienvenida en su dialecto, pero también hubo protestas para exigir la liberación de presos políticos.

En el aeropuerto, López Obrador coincidió con Adela Micha y conversó un par de minutos con la comunicadora, quien arribó a esta ciudad para entrevistar al tenor Plácido Domingo, que esta noche ofrecerá un concierto.