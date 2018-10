La gastronomía mixteca de Olga Cabrera llegará a Nueva York

OAXACA, Oax. (apro).- “La mixteca reconquistando al mundo”, fue el comentario que realizó hace un año la famosa cantante Lila Downs al enterarse que su paisana, la chef Olga Cabrera Oropeza, ofrecería una demostración y degustación en el Museo Nacional del Indio Americano, perteneciente al Smithsonian Institution, en la ciudad de Nueva York y ahora volverá a la gran manzana a cautivar con sus platillos.

En el marco del festival Celebrate Mexico Now, la chef de ‘Tierra del Sol Casa-Restaurante’ ofrecerá 10 platillos de la gastronomía tradicional mixteca, lo que permitirá demostrar que “somos tan importantes como el resto del estado y Nueva York es la plataforma ideal para dar a conocer lo que comemos y lo que pueden venir a probar a Oaxaca.

Las presentación y degustación será el próximo sábado 20 de octubre a las 14:00 horas en el Museo Nacional del Indio Americano, perteneciente al Smithsonian Institution, el mayor complejo de museos y centros de investigación del mundo.

La chef originaria de Huajuapan de León, en la región mixteca, comentó que es un aliciente el poder llevarle a sus paisanos los platillos que comían en la infancia, evocando momentos familiares y sus raíces.

Cabrera Oropeza, con más de 30 años de cocinar comida mixteca, destacó que el propósito es preservar las recetas auténticas de su abuela, quien es una cocinera tradicional de esa región, utilizando ingredientes 100% originarios y endémicos de las diversas zonas de Oaxaca.

El año pasado, explicó la afamada chef, recibió una invitación de una empresa mezcalera para realizar una degustación en el Café Frida, que se dedica a exponer comida mexicana desde hace 20 y posteriormente llegó la invitación del museo.

“Ha venido gente que llegan a las poblaciones y piden las recetas, se las plagian y no se les da ese reconocimiento a las cocineras, sé que corremos el riesgo sí, pero el que no arriesga no gana. Lo que queremos es que la comida mixteca sea reconocida”, compartió.

De la misma forma afirmó que se debe proteger la riqueza gastronómica para evitar el robo de recetas que repercutiría en el reconocimiento de la gastronomía oaxaqueña.

El festival Celebrate Mexico Now tiene programados del 10 al 21 de octubre, una docena de espectáculos de danza, cine, música, teatro, fotografía, gastronomía y bellas artes, con lo que suma en 15 años cientos de presentaciones de más de 300 artistas mexicanos emergentes.

En el programa de este año participan 40 artistas de los estados de Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sonora, Veracruz, Jalisco y la Ciudad de México, así como mexicanos residentes en Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco.