La Cofece ordena restaurar competencia en mercado de medicinas tras cerrar caso Nadro-Marzam

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio por cerrado el expediente de investigación por concentración ilícita en el caso de las empresas Comercial e Industrial Marzam y Nacional de Drogas (Nadro).

La historia se remonta a 2016, cuando se dieron a conocer los Panama Papers –por parte del diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, incluida la revista Proceso–, indagatoria que dejó ver la forma en que operan los paraísos fiscales.

De ahí derivó la información sobre la transacción ilícita en la compra de la empresa mexicana de medicamentos Marzam –propiedad de Genomma Lab– por parte del fondo holandés Moench Coöperatif, a través del despacho panameño Mossack Fonseca, con sede en la ciudad de Panamá.

En los Papeles de Panamá se encontró que Marina Matarazzo, esposa del dueño de Nadro, Pablo Escandón, financió la compra de Marzam, a través precisamente del fondo holandés representado por Karl Frei y Patrick Wyss.

Y el despacho Doporto & Abogados, propiedad de Doporto Alejandre, fue el encargado de diseñar la estructura financiera offshore para que Nadro se hiciera del 51% de Marzam.

De acuerdo con una nota publicada en la página web de Proceso y firmada por el reportero Mathieu Tourliere, la Cofece no detectó que el dinero provenía de la esposa del dueño de Grupo Nadro y tampoco vio que Doporto, lejos de ser un desconocido en el sector farmacéutico, llevaba una relación de varios años con Genomma Lab, por lo que Nadro y Marzam operaron sin contratiempos.

Ante esos hechos, la Autoridad Investigadora de la Cofece inició una investigación de oficio (expediente IO-001-2017) para determinar la existencia de una posible concentración ilícita entre Nadro y Marzam, que pudo tener el objeto de obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la competencia y libre concurrencia en el mercado investigado.

Luego de un año y 10 meses de investigación, además de una lucha en tribunales con los involucrados, la Cofece detalló en un comunicado que ordenó al fondo holandés Moench Coöperatif (Moench), así como a Luis Doporto Alejandre, el cumplimiento de diversos compromisos para restaurar el proceso de competencia en el mercado de la distribución y comercialización al mayoreo de productos farmacéuticos, de higiene y belleza personal en el territorio nacional (mercado investigado).

“Esto como consecuencia de la investigación IO-001-2017 por la posible existencia de una concentración ilícita, la cual encontró ciertos indicios que apuntan a un esquema de financiamiento y garantías contractuales que, bajo determinados supuestos, podrían entregar a Nadro el control de la empresa Marzam”, puntualizó.

Según la Cofece, la Ley Federal de Competencia Económica permite que los agentes económicos implicados en una indagatoria presenten compromisos jurídica y económicamente viables, con el objetivo de restaurar el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado investigado y cerrar el expediente de forma anticipada, evitando así la imposición de multas, toda vez que de manera voluntaria aceptan cumplir con acciones restaurativas.

Por su parte, los compromisos pueden ser modificados por el Pleno cuando así lo considere, como sucedió en este caso.

No es carpetazo, la ley es clara: Palacios

En entrevista telefónica con Apro, la presidenta comisionada de la Cofece, Alejandra Palacios, negó de forma contundente que el cierre de la investigación sea “un carpetazo”.

“Hay un compromiso formal de eliminar el vínculo entre Nadro y Marzam, que soluciona lo que estábamos investigando. La ley es clara con la comisión. Si los agentes económicos presentan compromisos que son jurídicamente y económicamente viables, los tienes que aceptar”

Agregó: “Ellos decidieron hacer uso de sus derechos, de presentar sus compromisos una vez. La comisión los recibió, no se aceptó tal cual lo que habían presentado, sino que el pleno le hizo ajustes adicionales, luego les regresamos la resolución, diciéndoles que no cumplen al 100% con las preocupaciones de la comisión… Después se les dijo: ‘te dejo esto sobre la mesa’, ¿lo tomas o lo dejas? Nos avisaron el viernes que aceptaban los ajustes”.

En caso de incumplimiento, los agentes económicos podrán ser sancionados con multas hasta por el equivalente al 8% de sus ingresos, sostuvo.

–¿A cuánto asciende la afectación del mercado que dejó la concentración entre Nadro y Marzam? –se le inquirió.

–Son los dos jugadores más importantes del mercado. Como la investigación no se llevó hasta el término, este análisis de afectación al mercado no se cuantificó. Normalmente la Comisión pone sus multas en función del daño causado al mercado. En este caso el procedimiento no llegó hasta allá.

“Este es el primer caso que yo recuerdo de concentración ilícita del sector farmacéutico. No nos habíamos topado, al menos en el conocimiento de la autoridad, que una empresa de este sector, a través de esquemas de financiamiento y garantía, pudiera tener control sobre otra empresa del sector.

“Es la primera investigación de este tipo. Tenemos otras investigaciones en este mercado, pero por colusión, que son empresas que se ponen de acuerdo entre sí y se ponen de acuerdo para segmentar el mercado o para manipular el precio”.

–¿Por qué hasta ahora la Cofece toma la determinación?

–Esta investigación se abrió a principios de 2017. Las investigaciones tienen hasta cinco periodos, cada uno de 120 días, y mientras se estaban llevando a cabo todas las diligencias, ellos hicieron uso de su derecho, que les permite la ley, de presentar compromisos, y la Comisión los analizó. Lo que nos presentan es que es jurídicamente viable que se van eliminar estos vínculos entre Nadro y Marzam, y en este sentido se resuelve el problema de competencia.

“La Comisión en 2016, cuando nos enteramos de este asunto, también por la vía penal presentamos una denuncia contra quien resultara responsable por delitos distintos relacionados con la competencia, como falsedad de información, falsedad administrativa o algún tema financiero, eso habría que preguntarle a la Procuraduría General de la República (PGR) en que va”, remató.