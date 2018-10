El Itei solicita arresto administrativo por 12 horas contra dos exfuncionarios de Amatitán

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Jalisco (Itei) solicitó arresto administrativo por 12 horas contra dos exfuncionarios por omitir datos fundamentales en sus portales de internet y desacatar diversas resoluciones del organismo.

La sanción es contra el exalcalde de Amatitán, David Calderón González, y la exdirectora del DIF del mismo municipio, Yulia Calderón Zepeda, quienes deberán ser llevados a la cárcel de ese lugar.

La comisionada presidenta del Itei, Cynthia Cantero Pacheco, mencionó que en otras nueve ocasiones se solicitaron arrestos administrativos contra burócratas en funciones, pero no se cumplimentaron porque, antes de ser detenidos, publicaron la información solicitada.

Sin embargo, “en este caso no sé cómo lo vayan a hacer, porque finalmente ya no son funcionarios que están activos, entonces ya no pueden cumplir con la resolución del Itei”, apuntó.

En la Fiscalía también se interpuso una denuncia penal contra ambos exfuncionarios, por lo que de ser hallados culpables podrían ser castigados con uno a cinco años de prisión.

En la sesión de este miércoles, el pleno del Itei aprobó que la Fiscalía General del estado dé acceso en versión pública a ciertas carpetas de investigación o averiguaciones previas en curso, relacionadas con el delito de desaparición forzada de personas.

Sería la primera vez que el organismo aplique esta excepción prevista en la ley, sin que se encuentre acreditada la participación de servidores públicos en la comisión de ese delito.

El Itei también ordenó a la Secretaría General de Gobierno que entregue información sobre el proceso para los nombramientos de notarios públicos o justifique su inexistencia.

En tanto, a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) le requirió la entrega de información del Banco Estatal de Proyectos de Inversión Pública sobre las obras ejecutadas de la partida presupuestal 4247.

Y, de acuerdo con la decisión del organismo, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) deberá proporcionar a un ciudadano información sobre la transferencia de medio millón de pesos que hizo al “Centro Fox” en 2010, a través de la partida 4331.