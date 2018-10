Miembros del STPRM denuncian irregularidades en elección de dirigencias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde muy temprano, miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) denunciaron diversas irregularidades en la elección de las dirigencias de las 36 secciones, realizada este miércoles.

En videos, comentarios por redes sociales y mensajes privados se quejaron que, si bien la votación sería en urnas, les pidieron anotar en la boleta su nombre y ficha laboral, además de que los obligaron a marchar para apoyar la reelección del secretario general de la sección 44, Pilar Córdoba Hernández.

La víspera, las futuras secretarias de Energía, Rocío Nahle, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dieron una conferencia de prensa en la que aplaudieron la emisión de la convocatoria para elegir a los 36 secretarios generales seccionales.

“Respetamos irrestrictamente la autonomía sindical. En este país se va a respetar irrestrictamente la autonomía sindical. Como futura secretaria de Gobernación estoy manifestando esta situación, y la segunda, festejamos que en este momento la convocatoria que ha hecho el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana es una convocatoria donde se está estableciendo el voto secreto y libre”, dijo Sánchez Cordero.

También te recomendamos Doblan a Romero Deschamps: habrá elecciones por voto secreto en sindicato petrolero

Añadió: “Festejamos esta situación y además compartimos que esta elección va a ser sin nombre y tampoco ficha del trabajador en la cédula. Por lo tanto, festejamos esta situación y también estamos comprometidos al respeto irrestricto a éste y a todos los sindicatos”.

Sin embargo, en el llamamiento firmado por el actuar líder del STPRM, Carlos Romero Deschamps; el secretario del Interior, Actas y Acuerdos, Fernando Navarrete Pérez, y el presidente del Consejo General de Vigilancia, Ricardo Aldana Prieto, no se menciona lo señalado por la exministra. Solamente se invita a emitir las convocatorias en las 36 secciones.

“Deberán emitir la convocatoria respectiva para la elección de los Comités Ejecutivos Locales, Consejos Locales de Vigilancia, Comisiones de Honor y Justicia y demás comisiones de carácter local, que fungirán durante el ejercicio social, con vigencia del 1 de enero de 2019 al 21 de diciembre de 3021”. Y, entonces, ¿cuál democracia sindical?, se preguntan los trabajadores.

La campaña

En un video de 1:39 minutos, un hombre, con altavoz en mano, se dirige a los empleados: “El lunes tenemos candidato del 27 a la secretaría general, pero quiero decirles que tranquilos, que en la posición que se queda va a seguir dirigiendo la sección 34 (Héctor Sosa Paz), los centros de trabajo, porque nos hemos podido poner de acuerdo”. La gente aplaude y lanza porras.

Prosigue: “La próxima semana se llevará lo que va a ser (sic) la votación a secretario general y planilla. De antemano, el próximo secretario de trabajo del departamento de Embarques y Reparto sale de esta terminal.

“Nuestros comicios electorales se van a llevar a cabo por urna. Aquí se va a instalar una urna con la relación de todos los trabajadores”, afirmó.

En otro video, de 1:49 minutos, el segundo a bordo de la sección 34, José Fidel Lobo Olguín, del llamado Movimiento Renovador 27 de Agosto, informó frente a un auditorio lleno: “Se inscribieron en una fórmula. Nadie puede señalar a Héctor (Sosa Paz, líder de la sección 34) de que ha claudicado, porque nos ha defendido con decoro, pese a situaciones contrarias a la situación del país”. Los presentes vitoreaban a Héctor y aplaudían.

“Me refiero, desde luego, a que la fórmula que hemos de poner a su consideración garantiza, y desde luego al único líder que reconocemos a nivel nacional es a nuestro muy querido amigo, Carlos Antonio Romero Deschamps”. Porras.

“Para terminar con la incertidumbre, desde luego que me enorgullezco. El compañero que habrá de encabezar nuestra planilla para secretario general es mi muy querido amigo Miguel Cándido Hernández”. Aplausos.

Y así continuó la elección y reelección de los 36 secretarios generales de las secciones del STPRM, este miércoles.

Otros trabajadores de diversos estados denunciaron que les negaron el permiso para votar. Dijeron que los estaban llevando en vehículos del sindicato y que no permitieron el registro de otros contendientes “por no cubrir requisitos indispensables”, y en la boleta solo está el nombre de Pilar Córdoba Hernández.

La disidencia

El pasado lunes 15, tras la emisión de la convocatoria en las 36 secciones del STPRM para renovar a los comités ejecutivos locales, consejos nacionales de vigilancia y comisiones de honor y justicia, el grupo Movimiento Regeneración Nacional Obrero Sindical (Morenos) decidió no registrar a un solo candidato “para no legitimar la elección”.

El vocero de Morenos, Óscar Solórzano Méndez, lanzó un llamado a todas las expresiones petroleras del país para no registrarse a esa fraudulenta elección, este miércoles 17.

“Estamos acá, somos sus hermanos. Vamos unidos a enfrentar la corrupción, el corporativismo y la ladronería de Carlos Antonio Romero Deschamps”, agregó en su mensaje en video, de 3:40 minutos, grabado en el Senado de la República.

Y en su cuenta de Facebook, los disidentes escribieron: “El que guste participar con sus votos en esta elección al estilo PRI, lo puede hacer. ¿Se han preguntado qué pasaría si los trabajadores de planta, en su mayoría, no votamos?”.

En el video, Solórzano Méndez explicó por qué no se sumarán a la convocatoria “amañada y fraudulenta” del líder sindical actual, Carlos Antonio Romero Deschamps.

Una de las razones, dijo, es que cita al artículo 123 constitucional, que se refiere al voto libre y secreto, pero también la convocatoria señala que se hará por escrutinio.

“O sea, trabajador, vas a tener que poner en una boleta tu nombre, tu ficha y el departamento en el que trabajas. Esas no son reglas claras. Eso no nos mandató el 1 de julio el pueblo de México. Estamos aquí porque estamos iniciando la Cuarta Transformación y no la vamos a iniciar con mentiras y mucho menos avalando la corrupción”.

Cuestionó quién pondrá las urnas, quién mandará a hacer las boletas y quién hará el acarreo de votantes.

“¿Quién está poniendo la cancha, el césped, los jugadores, el balón, los árbitros y el estadio? Son ellos. Es una mentira más. Quieren que, como siempre, la disidencia petrolera viva en los tribunales. Tribunales que sólo en estos 30 años les han garantizado a ellos el triunfo. Ya no más”.

Desde el Senado de la República, Solórzano envió un mensaje a Romero Deschamps. “¡No pasarán! ¡No nos engañarán! Estamos tranquilos y confiados en el Congreso de la Unión, que los tiempos en el país han cambiado, que vamos a hacer la transición en el sindicato petrolero en paz, en armonía y apegados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.