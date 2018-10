En México, los mecanismos de protección a defensores de DH y periodistas no son adecuados: CEJIL-PI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Protección Internacional (PI) concluyó que los actuales mecanismos para los defensores de derechos humanos y protección a periodistas en México no cumplen con estándares internacionales.

“Los actuales mecanismos nacionales de protección para defensores de DH, entre ellos el mexicano, no logran resultados adecuados porque tienen carencias claves, como el reduccionismo de la Declaración de la ONU al ámbito normativo nacional, no acorde a los estándares internacionales; ausencia desde un abordaje de políticas públicas más allá de un mecanismo con un enfoque restringido y centrado exclusivamente en la seguridad y el riesgo; y la falta de un abordaje del problema en el marco más amplio de la garantía con participación y gobernanza activa de PDDH y periodistas”, concluyeron los organismos en el informe “Es Tiempo Ya, Políticas públicas eficaces para el derecho a defender los derechos humanos”.

La organización expone que en México está conclusión cobra mayor relevancia debido a que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran bajo un ataque sistemático a causa de su labor, proveniente de funcionarios públicos y particulares, teniendo que enfrentar el hostigamiento e intimidación, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, criminalización, desplazamiento y hasta el asesinato.

En la actualidad, abunda el informe, no existe una política pública integral de protección para estos colectivos, contando únicamente con un Mecanismo Federal, el cual sólo no obedece a las diversas formas de violencia, sino que además no cuenta con recursos económicos, y sus recursos humanos y materiales son insuficientes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que una política integral de protección adecuada y efectiva consiste en medidas urgentes para proteger la vida y la integridad de personas defensoras, así como en pasos positivos para asegurar la construcción de contextos y ambientes libres de violencia y hostigamiento.

El informe abunda que las medidas adoptadas por el Estado mexicano no obedecen a un enfoque amplio y comprensivo, más allá de mecanismos o sistemas de protección física que desconocen la creación de políticas encaminadas a respetar y garantizar sus derechos.

Las organizaciones urgieron a que los mecanismos actuales se dirijan hacia enfoques integrales con participación de las y los periodistas y organizaciones de la sociedad civil, que aborden desde una postura crítica la inseguridad en que estas personas realizan su labor, incluyendo no sólo la violencia física, sino también estructural, que obedezca a la creación de políticas globales de protección para el derecho a defender los derechos humanos.