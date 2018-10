En caso Duarte, Peña debe algo, por eso trata de blindar a su gobierno: Javier Corral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador Javier Corral Jurado deploró la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de buscar blindarse ante la SCJN de las indagatorias del gobierno de Chihuahua por el caso de César Duarte.

Ayer, el periódico Reforma publicó que la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una controversia constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas contra funcionarios federales por parte de las autoridades de esa entidad.

Por ello, Corral advirtió que Peña no sólo ha puesto en marcha el cinismo político, sino una estrategia para exonerar a cualquier funcionario federal y a él mismo al buscar que la Corte se pronuncie en el caso del desvío de recursos públicos de la Secretaría de Educación y Cultura en el gobierno de César Duarte Jáquez, para presuntamente financiar campañas electorales del PRI en diversas entidades.

El gobernador chihuahuense cuestionó la juridicidad de la controversia constitucional promovida por el presidente de la República ante la Corte, y cuestionó si teme algo, porque si es así, es que algo debe.

“Quieren llevar al control de la federación, la investigación del Fortafin, que es el tema que le preocupa a Peña Nieto. Es evidente que el que algo debe, algo teme. De ahí que haya presentado un recurso de esa naturaleza, porque la controversia constitucional es para dirimir competencias y responsabilidades entre niveles de gobierno (…) no lo puede hacer porque no hay una materia sustantiva. Estamos viendo la intentona de Peña Nieto, de conseguir algún pronunciamiento de la Corte para que federalice la investigación, para que el gobierno de Chihuahua no pueda entrar a ningún tipo de investigación de este tipo”, reiteró.

Opinó que los funcionarios federales que promovieron el recurso, se fueron a la Corte porque es la última instancia de orden jurídico mexicano, por lo que es una intentona para dar impunidad a quienes estén involucrados.

Dijo que por el momento no conoce los alcances de la demanda presentada por el presidente de la República, sólo los rasgos centrales de ella por el acuerdo de radicación que ha admitido el presidente de la Corte.

Javier Corral reiteró que todo esto se trata de un episodio más de la fase final del actual régimen que está en un absoluto cinismo político, donde a las declaraciones primero del secretario de Gobernación en el Senado de la República en defensa del exgobernador César Duarte, en la que incluso clasificó los delitos como “no graves”, se suma esta intención del presidente de la República de utilizar el aparato del Estado para su propia defensa personal.