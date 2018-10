Trump agradece a México despliegue de federales en frontera con Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de EU, Donald Trump, agradeció el despliegue que realizó el gobierno mexicano de elementos de la Policía Federal para contener a la caravana migrante que pretende llegar a la frontera con Estados Unidos.

“Gracias México, estamos ansiosos de trabajar con ustedes”, escribió Trump a través de su cuenta de Twitter.

Thank you Mexico, we look forward to working with you! https://t.co/wf7sE0DHFT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018