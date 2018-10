Alumnos de CCH denuncian “boicot” entre los mismos estudiantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de los planteles Naucalpan y Azcapotzalco acusaron que el movimiento estudiantil “se está desbordando” y denunciaron un “boicot” entre los mismos alumnos.

“La FES (Facultad de Estudios Superiores) Acatlán, Cuautitlán, Zaragoza se está desbordando, se está perdiendo el objetivo del movimiento. Esto no era una pelea de alumnos contra dirección, de dirección contra alumnos. Es una pelea de la UNAM contra porros y no puede ser posible que los mismos estudiantes se estén boicoteando, que los mismos estudiantes ya no crean en lo que se gritó el 3 de septiembre”, lanzó un alumno del CCH Naucalpan.

Y, luego de marchar este jueves del Parque de la Bombilla a la torre de rectoría, habló sobre la situación que prevalece en su plantel:

“En Naucalpan nació una organización para estudiantes, una organización limpia. El 10 de octubre nace otra organización que promete mejores resultados, una organización que rompió asambleas. ¿Qué sucede? Hoy, en el CCH Naucalpan, grupos encapuchados estaban afuera de las instalaciones, queriendo retomar el plantel”.

Sobre los reclamos de otras universidades, dijo que ya perdieron el objetivo, “pero esta marcha va a servir para levantar a todos los planteles que están perdiendo credibilidad. Esto no es una guerra de alumnos contra profesores, contra intendencia, contra directivos. Esto es una guerra de la UNAM contra grupos porriles”.

La marcha fue convocada tras la agresión que sufrió una alumna del CCH Naucalpan, el pasado sábado 13, cuando se dirigía a la Asamblea Interuniversitaria que se celebraba en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El contingente que caminó hacia la torre de rectoría contaba con menos de 100 estudiantes, por lo que no fue necesario cerrar la circulación de avenida Insurgentes al sur de la capital.

“¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina?”, “¡Auxilio, socorro, Graue es un porro!”, lanzaron los estudiantes, y al final el clásico “¡Goya!”.

También alzaron carteles con leyendas como: “Los estudiantes somos la esencia de la universidad”, “Heridos, pero no callados”, “Vamos por el que sigue ¡Ya basta!”.

Ya frente a las oficinas del rector Enrique Graue Wiechers, en un acto breve el activista de Naucalpan soltó: “Venimos por la violencia que se vive hoy en día, venimos por la violencia que se puede gritar o se puede documentar… La chava que apuñalaron, la profesora que balearon, la chava que mataron. Venimos a decirle a rectoría que nos den la cara y nos den solución”.

Nadie salió. Y, en un acto simbólico, los alumnos dejaron croquetas en las puertas de la torre donde despacha Graue, acompañadas de las frases: “Para los porros de rectoría”, “Ya no más represión sistemática”.