Escala confrontación en el PAN: respaldan denuncia contra Cortés y tildan de “muchacho estúpido” a Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Partido Acción Nacional (PAN) la confrontación interna escala: Mientras que el candidato Manuel Gómez Morin acusó al “muchacho estúpido” Ricardo Anaya de la derrota de julio, un grupo de panistas respaldó a Juan José Rodríguez Prats sobre su denuncia de que Marko Cortés recibió 70 millones de pesos de empresarios.

A unos días del debate de candidatos a presidir el PAN, el próximo miércoles, Gómez Morin y su equipo endurecieron su discurso acusando que la presidenta de la comisión organizadora de la elección, Cecilia Romero, censuró un espot de televisión en el que reproduce la revelación de Rodríguez Prats sobre la presunta corrupción de Cortés.

Por eso este miércoles, el representante de Cortés ante ese órgano electoral, Obdulio Ávila, lamentó “el tono de descalificación y calumnias al que le ha apostado” Gómez Morín.

“No vamos a caer en descalificaciones a los otros, no vamos a caer en provocaciones, vamos a continuar con la campaña de propuesta. Respaldamos el trabajo de nuestras instituciones internas, en este caso la CONECEN. En Acción Nacional nos han enseñado siempre a construir, a respaldar a nuestras instituciones, no actuar como fábrica de insolencias, no actuar como grupo de presión”, expresó.

En este contexto, Gómez Morin hizo una dura crítica al excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien está estrechamente ligado Cortés y a quien responsabilizó de la derrota del 1 de julio por sólo usar la presidencia del PAN y aliarse con el PRD para su proyecto personal.

“Cómo no íbamos a perder las elecciones del primero de julio si caímos tan bajo, una alianza contranatura, una alianza contra nuestra esencia, contra nuestros principios, por el simple hecho de querer ganar una elección con un muchacho estúpido”, expresó en Baja California.

Y agregó: “Tengo 60 años, lo puedo llamar muchacho estúpido. Un muchacho estúpido que no entendió, no comprendió que había sido elegido para ser presidente del Partido Acción Nacional, el partido más antiguo de México y que vio en la presidencia del partido la oportunidad de construir la candidatura a la presidencia de la República”.

Y aludiendo a su abuelo, fundador del PAN, y a otros prominentes panistas, acusó: “Qué gran deshonra a la memoria de Gómez Morn, de (Manuel) González Hinojosa, de (José) González Torres, de (Efraín) González Morfín, que gran deshonra haber hecho lo que hizo Ricardo”.

En este contexto, el grupo “Plumas Azules”, que integran panistas identificados como los intelectuales del PAN, emitieron un comunicado para respaldar a Rodríguez Prats, quien reveló en la revista Proceso que Cortés le confesó que recibió 70 millones de pesos cuando buscaba ser candidato a gobernador de Michoacán, en 2011.

Firmado por el Consejo de Plumas Azules, el comunicado enfatiza que es “En defensa de la buena imagen de un miembro de Plumas Azules” y recuerda que, ese mismo año, Rodríguez Prats les reveló el contenido de la plática con Cortés.

“En su momento, en ese año, y a unos cuantos días, Juan José nos hizo partícipes de dicha conversación, por lo que el tema no es nuevo para nuestro Consejo, y en ese entonces no tenía ninguna carga electoral como ahora puede tenerla”.

Añade: “Como Juan José ha sido desmentido por el candidato Marko Cortés, en este Consejo respaldamos la integridad moral de Juan José, demostrada a saciedad a través de los años de su militancia en Acción Nacional. Buenas razones tenemos para no dudar que lo dicho por Juan José se ajusta a la verdad. De hecho, el tema de dicha conversación entre Marko y Juan José, se presentó en reunión del Comité Ejecutivo Nacional en el mismo 2011. No es asunto nuevo ni desconocido”.

Y concluye: “Respecto a los criterios que el propio Marko pudo haber tenido para haber hecho dichos comentarios a Juan José, es algo que a él concierne. Igualmente, los criterios que ahora tenga para negar que dicha conversación haya tenido lugar, también a él concierne”.