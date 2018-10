Fiscal de Lavado de Activos en Perú solicita prisión preventiva para Keiko Fujimori

LIMA (apro).- Luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones anuló ordenó la liberación de Keiko Sofía Fujimori Higuchi y otras 19 personas, detenidas el pasado jueves 11, el fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez Gómez, solicitó la prisión preventiva para la hija del expresidente Alberto Fujimori y 11 cómplices, como parte de las investigaciones relacionadas con la constructora brasileña Odebrecht.

Pérez Gómez demandó la prisión preventiva ante el juez Concepción Carhuancho, porque Keiko Fujimori –lideresa del partico Fuerza Popular, con mayoría en el Congreso de Perú– recibió 1.2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral en 2011.

El miércoles 17, los 20 detenidos fueron liberados por orden de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que por unanimidad anuló la resolución judicial de detención preliminar (sólo policial), por considerar que la medida que los privó de la libertad no estaba debidamente motivada.

Ahora el juez Concepción Carhuancho tiene 48 horas para citar a audiencia y revisar los fundamentos de la solicitud de la medida de prisión preventiva.

En medio de las acciones legales contra fujimoristas, éstos arremetieron contra el fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, porque en el Encuentro Nacional anticorrupción 2018 realizado en Chihuahua, México, dijo que Perú vivió una guerra civil.

El fiscal mencionó que sus palabras fueron sacadas de contexto y denunció que su familia recibió amenazas a través de las redes sociales, donde filtraron su dirección, luego de que se inició la campaña de desprestigio contra su persona y después de que las bancadas Fuerza Popular y Apra pidieron su comparecencia para que explicara las declaraciones que hizo en Chihuahua.

“Se ha sacado de contexto. El desarrollo de la conferencia explica los alcances de la presentación que he realizado. No he considerado nada que pueda ofender a nuestra memoria respecto a la guerra subversiva y terrorista que hubo en agravio de todos los peruanos”, dijo el fiscal al Canal N.

Por su lado, José Domingo Pérez solicitó al Ministerio del Interior reforzar su seguridad personal y la protección a su familia, después de la detención preliminar en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Previo a la liberación de los 20 detenidos, el mismo miércoles 17, la fiscalía a cargo de José Domingo Pérez realizó un cateo en la casa de Carmela Paucará Paxo, secretaria personal de Keiko Fujimori, donde localizaron un expediente que contenía 17 denuncias contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien se mostró sorprendido cuando se enteró de la noticia.

También hallaron un informe legal sobre posibles escenarios por investigaciones contra Fuerza Popular.

Carmela Paucará fue detenida esta semana junto con tres asesores de Keiko Fujimori: Ana Herz de Vega, Vicente Silva Ceca y Pier Figrari.

Horas después de que el fiscal José Domingo Pérez solicitó la prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el funcionario denunció al medio de comunicación RPP que personas desconocidas intentaron forzar la cerradura del departamento donde vive, cuando su familia se encontraba dentro.

“Un forzamiento de la chapa inusual”, expresó, e informó que personal policíaco acudió para constatar el daño a la chapa de ingreso a la vivienda.