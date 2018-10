Rector de la UAGro anuncia operativo militar para garantizar seguridad de estudiantes y docentes en Acapulco

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán anunció que a partir del próximo lunes, el Ejercito realizará un operativo en la zona escolar del puerto de Acapulco para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Las medidas consisten en patrullajes sobre la calle Adolfo Ruiz Cortines, así como el resguardo en las entradas de al menos cinco facultades que suspendieron clases el viernes 19, tras el intento de secuestró de seis mujeres universitarias.

Esta mañana, Saldaña Almazán sostuvo una reunión privada con el comandante de la IX Región Militar, el general Juan Manuel Rico Gámez en las instalaciones castrenses, ubicadas en Cumbres de Llano largo en el puerto de Acapulco.

Tras el encuentro, el rector de la UAGro informó este sábado que las autoridades militares acordaron implementar medidas de seguridad especial en Ciudad Universitaria como ya se habían implementado anteriormente con el propósito de inhibir la incidencia delictiva en espacios universitarios.

El rector también informó que en el operativo también van a participar policías estatales y autoridades ministeriales asumieron el compromiso de generar certeza y confianza entre la comunidad universitaria para que las víctimas sientan seguridad y denuncien los delitos.

Ello debido a que ayer, el gobierno de Héctor Astudillo Flores minimizó la dramática situación de extrema violencia que mantiene asfixiada a la sociedad porteña como lo hizo en agosto pasado cuando el mandatario afirmó que los jóvenes desaparecidos “participaban en acciones delincuenciales” y en junio de 2016 en Acapulco, donde dijo que los destinos turísticos son seguros porque las personas asesinadas “no son turistas, ni famosos”.

Ahora, el vocero del gobierno estatal, Roberto Álvarez Heredia emitió un comunicado oficial donde reprochó el testimonio de mujeres víctimas de la violencia, al señalar que en la Fiscalía estatal “no existe” ninguna denuncia por plagio en contra de universitarios.

En respuesta, el rector de la UAGro dijo que efectivamente no hay denuncias ante autoridades ministeriales porque no se trató de un crimen consumado y las seis mujeres atacadas esta semana, decidieron no proceder legalmente, incluso dijo que algunas estudiantes se fueron de Acapulco para refugiarse con sus familia en sus comunidades de origen.

Saldaña Almazán, dijo que espera que la implementación del operativo policíaco militar en Ciudad Universitaria ayude a revertir los efectos de la violencia desbordada en el principal destino turístico de la entidad.