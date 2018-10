Empresarios del país instan a agremiados y a gobierno a reducir la pobreza

GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx) Durante la inauguración de la 16 México Cumbre de Negocios, en representación de los empresarios, Luis Aranguren indicó que la meta de su gremio y del gobierno debe ser reducir la pobreza del país.

Para ello, dijo, se requiere tener un crecimiento anual entre el 4% o el 5% y trabajar en siete aspectos, entre ellos, contar un estado de derecho; tener seguridad física y legal para atraer inversiones; transparencia y un fuerte combate a la corrupción tanto pública como privada; modernización del estado y mejorar la democracia.

Además, tener contrapesos en los diferentes poderes del estado; reforzar el federalismo; mayor eficiencia en todos los niveles de gobierno, un mejor uso de sistemas de tecnología e información; competitividad tanto en la macro como en lo micro; inflación controlada, disciplina fiscal; nivel de intereses competitivos e independencia del Banco de México.

También, el desarrollo social, mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, un sistema de salud digno, trabajos de gobierno eficientes e integración de México al entorno global.

“Solo con mayor inversión productiva y tener un empleo formal y bien remunerado lograremos disminuir la pobreza. Es importante resaltar que la mayor parte de este empleo los generan nuestros emprendedores y empresarios de todos tamaños. Al gobierno le corresponde crear condiciones necesarias, invirtiendo en infraestructura, salud y educación”, señaló el empresario.

Añadió que al estado le corresponde crear las “condiciones de regulación políticas monetarias y fiscales con una estabilidad y que promuevan la inversión tanto nacional como extranjera”.

Por su parte, el presidente de “México Cumbre de Negocios”, Miguel Alemán Velasco consideró que en este año se consiguió un avance democrático, “el más grande proceso electoral, con total certidumbre jurídica, y nuestra economía logró una certidumbre” al renovar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval presente en el evento refirió que el “desarrollo tecnológico no se puede apartar nunca del desarrollo humano, no puede haber desarrollo social, desarrollo urbano a través de la tecnología si no hay desarrollo humano”.

También subrayó la importancia de que el país se sume a la cuarta revolución industrial “para crecer más rápido y reducir la pobreza y la desigualdad que es lo que nos llama a diseñar el futuro de México”.

Refirió que “a través de nuevas herramientas podemos acabar con la pobreza, entendamos que no puede haber líderes en el mundo, ni líderes nacionales o locales que no entiendan la nueva era a donde nos lleva”.

México necesita un crecimiento sostenido y sustentable para reducir la pobreza del país. Empresarios y gobierno deben de tener esa meta. Se requieren niveles de crecimiento de 4 o 5% anual para mejorar las condiciones de vida de la población.

Para lograr la meta se requiere de trabajar en varios puntos, un estado de derecho, seguridad física y legal para atraer inversiones, transparencia y un fuerte combate a la corrupción tanto pública como privada; modernización del estado y mejorar la democracia.

La 16 edición comenzó este día y concluirá el próximo martes, se espera mañana la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, y el martes estará el electo, Andrés Manuel López Obrador.