Fans arropan a Luna Bella en FIL MTY 2018

MONTERREY, NL (apro).- Mujer Luna Bella, la mujer del escándalo, presentó este domingo su “autobiografía descarnada” con sala llena en el cierre de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2018, organizada en Cintermex, de esta capital.

Verónica Meléndez Coronado, nombre verdadero de la polémica youtubera, que ha escandalizado a México con sus videos subidos de tono, se reunió con más de 150 seguidores “lunáticos”, como ella les llama, para exponer el testimonio de vida que plasma en el material literario que respalda Ediciones Proceso.

Acompañada de los periodistas Gerson Gómez y Luciano Campos Garza, que le presentaron el libro, la exestrella del porno dijo que en su testimonio titulado “Luna Bella: La porno-youtuber que escandalizó a México. Una descarnada autobiografía”, se presenta como es, y busca transmitir, a través de su experiencia, situaciones terribles por las que pasó y que la formaron como la mujer que es ahora.

“Quiero que mi libro sea inspiración, que a otras chicas que trabajan en esto les sirva como experiencia. No ha sido fácil porque de niña yo pasé hambre, fui violada, como se muestra en el libro. Llegué a robar galletas para llevarle algo de comer a mi familia y también trabajé en esto para ayudar en el sustento de la casa”, dijo, en la repleta Sala 105 de la sede de la fiesta literaria.

Luego de afirmar que ya dejó la vida de prostitución y de videoasta de contenidos eróticos, señaló que ahora quiere ser tomada en serio, con otras actividades artísticas, como el pole dance que practica para convertirse en una profesional de la disciplina.

Mencionó que próximamente espera reunir material para lanzar una segunda parte, pues considera que aún le queda suficiente para aportar otras experiencias que pueden ser de interés para sus seguidores, que se cuentan por miles en redes sociales.

En la sesión de preguntas y respuestas, Luna Bella dijo que el trabajo de acompañante y sexoservidora que desempeñó durante años fue muy duro, pues en ocasiones tenía que enfrentarse con situaciones desagradables y que hasta comprometían su seguridad.

“Lo más complicado era tener que estar con un señor borracho o que no me gustaba y aguantar lo que él quería hacer o qué tal si de repente me encontraba con un narco y me quería llevar a hacer lo que él quisiera. No era sencillo, aunque así lo pareciera”, dijo la escritora en la presentación de su primer libro.

Por su parte, Gerson Gómez, cronista urbano de Monterrey, señaló que la striper, que alcanzó notoriedad mundial al desnudarse en el metro en el 2012, con un video que se viralizó y alcanzó la cifra de millones de vistas, forma parte del paisaje de la noche en una sociedad conservadora, como la regia.

“Ella, de alguna forma, se integra a un paisaje en una sociedad que no había visto nada parecido. Yo me sorprendí cuando la vi en algunos videos, empezando por ese en el vagón del metro. Es, hasta cierto punto normal, que haya escandalizado a Monterrey, que no estaba acostumbrado a verla”, dijo.

Y ahí mismo, Gómez sorprendió a la escribidora al leer un pasaje de su libro de crónicas en el que, años atrás, reflexionó sobre el acto nudista de Luna Bella en el metro.

Por su parte, Campos Garza, corresponsal de Proceso en Nuevo León, afirmó que Meléndez Coronado escribió su biografía en persona, que nadie le hizo la tarea, y que, a través de las páginas del libro, el lector va a tener la oportunidad de entender “la otra parte de la historia”, pues si bien ella ha sido juzgada por su vida disipada, nadie conoce las causas que la orillaron a seguir ese camino.

“En Proceso hicimos una apuesta que sabíamos que iba a ser ganadora, porque este libro presenta la otra parte. Es un mensaje de inclusión, es entender la otra versión. Viendo como es ella, leyéndola, podemos conocer sus motivaciones. Nos deja una experiencia de vida y conociéndola conocemos un aspecto de nuestro entorno que no conocíamos y Proceso lo que siempre ha hecho es conocer esta otra parte de la realidad que permanece oculta”, expuso.

Al finalizar la presentación, Luna Bella firmó autógrafos y posó para las fotos con sus fans.