El TEPJF proyecta anular elección en San Pedro por presuntos actos anticipados de campaña

MONTERREY, NL. (apro).- Por presuntos actos anticipados de campaña, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contempla anular los comicios en San Pedro Garza García, cuyo triunfo se adjudicó al independiente Miguel Bernardo Treviño de Hoyos.

La instancia jurisdiccional dio a conocer este lunes el proyecto de dictamen que elaboró el magistrado Yairsinio David García Ortiz, donde ordena al Tribunal Estatal Electoral (TEE) revertir la entrega de constancia de mayoría al candidato sin partido, en respuesta a una demanda de revisión constitucional presentada por la candidata panista derrotada, Rebeca Clouthier Carrillo.

En dicha propuesta se ordena a la Comisión Estatal Electoral (CEE) decretar la nulidad y convocar a una elección extraordinaria.

De acuerdo con el proyecto, que hasta esta tarde no había entrado a revisión, “se acreditó que el registro del referido ciudadano (Miguel Bernardo Treviño de Hoyos) carecía de validez al momento de llevarse a cabo la jornada electoral, lo cual vulneró los principios de libertad y autenticidad del sufragio”.

Al inconformarse por el resultado en San Pedro, municipio gobernado por el PAN desde 1988, la candidata albiazul consideró que el TEE desestimó el principio de inelegibilidad del candidato que a la postre fue ganador, pues al efectuar actos previos de campaña violó principios constitucionales de equidad.

En el documento publicado en redes sociales por la Sala de Monterrey, el magistrado García Ortiz destaca que, al adelantarse en promoción de su causa, Treviño de Hoyos, quien obtuvo 32 mil 326 votos (46.88%), contó con 80 días de campaña por encima de Clouthier Carrillo, que al final alcanzó 25 mil 169 votos (36.50%) tras una gira de 60 días.

En la sentencia dictada el 18 de mayo pasado, la Sala Regional confirmó la resolución que el TEE dictaminó el 23 de abril en el procedimiento especial sancionador, donde se indicaba que durante el período de inter campañas, en el que buscó firmas de apoyo para consolidar su candidatura independiente, Treviño efectuó actos anticipados para posicionar su imagen, según se lee en el proyecto sobre los expedientes SM-JRC-212/2018 Y SM-JRC229/2018

“Conforme a lo razonado, se estima que la existencia de dos resoluciones firmes en las que se tuvo por acreditado que el candidato independiente realizó actos anticipados de campaña, tiene como consecuencia jurídica privar de efectos el registro otorgado y, por tanto, dicha situación imposibilitaba la participación del referido ciudadano en la contienda electoral.

“En consecuencia, los votos emitidos a favor de la planilla que él encabezaba no pueden considerarse válidos al haber carecido de eficacia el registro de dicha candidatura al momento de la jornada electoral”, plantea el proyecto, cuya resolución deberá ser votada por los magistrados García Ortiz, Jorge Emilio Sánchez-Cordero Grossman y la magistrada presidenta Claudia Valle Aguilasocho.

En respuesta a ese dictamen, Treviño de Hoyos efectuó un plantón permanente frente a la Plaza principal de San Pedro, y advirtió que un equipo de abogados ya se alista para combatir la posible determinación que anule los comicios del 1 de julio.

En la plataforma change.org, la petición ciudadana “¡No permitamos que nos roben San Pedro!”, en la que se pide a ciudadanos que respalden al candidato sin partido, ya cuenta con casi 10 mil firmas.

“San Pedro no es moneda de cambio. En sus manos está que se respete el voto que emitimos con total libertad y legalidad. Protejan nuestro derecho a votar y no se presten a manipulaciones. No anulen una elección ciudadana ejemplar”, destacan los promotores de la petición que va dirigida al TEPJF.

La posibilidad de anular San Pedro antecede a otras polémicas decisiones de las autoridades electorales, luego de que el pasado jueves 18 la misma Sala Regional revirtió el triunfo del priista Adrián de la Garza para dárselo al panista Felipe de Jesús Cantú, en esta capital.

Simultáneamente se mantuvo firme la resolución que daba mayoría en Guadalupe a la priista Cristina Díaz, quien inicialmente perdió en las urnas ante el albiazul Pedro Garza, pero el resultado fue revertido por supuestas irregularidades en el conteo de votos.