Expresiones de Gómez Morin “son causa de grave daño al partido”: Cecilia Romero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas del debate entre los candidatos a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés y Manuel Gómez Morin, la comisión organizadora de la elección amenazó a este último con iniciar medidas estatutarias en su contra, porque sus expresiones “son causa de grave daño al partido”.

En una carta dirigida a Gómez Morin y difundida a las 19:30 horas desde la cuenta oficial de Twitter de la Comisión, su presidenta Cecilia Romero lo exhorta a “asumir una actitud diferente en el resto de la campaña”, que concluye con la elección del 11 de noviembre.

El exhorto es específico sobre lo que Gómez Morin debe hacer en su campaña: “Que respete la convocatoria para el proceso, que haga honor a la tradicional contienda democrática que en el PAN hemos sostenido, que aporte ideas a la agenda que debe seguir el partido y que ayude a la construcción de una dirigencia nacional renovada y fuerte”.

En la carta, Romero le dice a Gómez Morin que el proceso interno del PAN se ha caracterizado por su gran exposición mediática.

“Desgraciadamente no han sido las propuestas, o los preparativos, o los muchos aspectos positivos que han ocupado espacios en los medios de comunicación, sino los ataques, las descalificaciones y las ofensas”.

Y luego de recordarle que la convocatoria establece de manera obligatoria que las campañas deben hacerse con un sentido propositivo, le reprocha que “la campaña que encabezas no ha privilegiado estos conceptos, sus manifestaciones distan mucho de la civilidad que debe privar en un proceso interno panista y son causa de grave daño al partido”.

Este exhorto de la comisión organizadora de la elección lo había pedido, el miércoles de la semana pasada, el candidato Marko Cortés a través de su representante, Obdulio Ávila, quien lamentó “el tono de descalificación y calumnias al que le ha apostado” Gómez Morin.

“No vamos a caer en descalificaciones a los otros, no vamos a caer en provocaciones, vamos a continuar con la campaña de propuesta. Respaldamos el trabajo de nuestras instituciones internas, en este caso la CONECEN. En Acción Nacional nos han enseñado siempre a construir, a respaldar a nuestras instituciones, no actuar como fábrica de insolencias, no actuar como grupo de presión”, expresó Ávila.

Como en su momento lo hicieron los aspirantes Ernesto Ruffo y José Luis Espinosa Piña, Gómez Morin ha manifestado desde antes del inicio de la campaña las condiciones inequitativas de la contienda y la conducta parcial de la comisión encabezada por Romero.

Pero lo que enfureció a los comisionados fue que Gómez Morin y su equipo retomaron la denuncia de corrupción de Juan José Rodríguez Prats contra Cortés, quien confesó que recibió 70 millones de pesos de empresarios cuando en 2011 buscaba ser candidato a gobernador de Michoacán.

En entrevista con la revista Proceso, Rodríguez Prats aseguró que el propio Cortés le confesó que recibió ese dinero, porque “todo el mundo lo hace”, y en eso formó parte del informe que como delegado en ese estado entregó al CEN del PAN en ese mismo año.

El equipo de Gómez Morin elaboró un espot de televisión para que fuera transmitido en los tiempos oficiales del PAN, pero Romero lo censuró, según la candidata a secretaria general, Mirelle Montes.

Y apenas este viernes, en su gira de campaña por Baja California, Gómez Morin hizo una dura crítica al excandidato presidencial Ricardo Anaya, a quien está estrechamente ligado Cortés y al cual responsabilizó de la derrota del 1 de julio por sólo usar la presidencia del PAN y aliarse con el PRD para su proyecto personal.

“Cómo no íbamos a perder las elecciones del primero de julio si caímos tan bajo, una alianza contranatura, una alianza contra nuestra esencia, contra nuestros principios, por el simple hecho de querer ganar una elección con un muchacho estúpido”, expresó.

Y agregó: “Tengo 60 años, lo puedo llamar muchacho estúpido. Un muchacho estúpido que no entendió, no comprendió que había sido elegido para ser presidente del Partido Acción Nacional, el partido más antiguo de México, y que vio en la presidencia del partido la oportunidad de construir la candidatura a la presidencia de la República”.

El miércoles 24 se celebrará el único debate entre los candidatos, en un formado que no se ha determinado, y la elección se celebrará el 11 de noviembre.

Hasta las 21:30, Gómez Morin no había emitido ninguna respuesta a la carta de Romero.