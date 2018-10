El liderazgo del SNTE lo tengo yo; Juan Díaz sólo tiene la chequera: Elba Esther Gordillo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Absuelta de forma definitiva de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, Elba Esther Gordillo Morales, reapareció en un evento en el que advirtió que así como “hizo respetar la ley” para recobrar su libertad, lo hará para recuperar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

De hecho, aseguró que ella sigue siendo la presidenta del CEN del sindicato magisterial pues Juan Díaz de la Torre, actual dirigente nacional del SNTE, “sólo tiene la chequera” y a los maestros sometidos y ella, tiene el liderazgo.

Las declaraciones de “la maestra” fueron difundidas en un video de apenas un minuto, a través de la cuenta de Twitter de Maestros por México Puebla, pero no aclara en dónde se llevó a cabo el encuentro.

El discurso ya estaba avanzado cuando se escucha a Gordillo decir:

“… con circunstancias difíciles, sí, pero somos grandes de espíritu de mentes. Yo me voy hoy con mucho aliento, yo estoy haciendo la tarea. Estoy buscando, y no se crean que hay tiempos fatales, aquellos que dicen que si octubre, que el congreso. No, no, no…

“La ley es la ley y voy a hacer respetar la ley, como demostré mi inocencia ayer, yo sigo siendo la presidente del comité ejecutivo nacional. Lo que tiene Juan Díaz es la chequera y a los maestros sometidos, lo que tengo yo es el liderazgo de verdad, esa es la diferencia”.

"Somos grandes de espíritu", mensaje de la Mtra. Elba Esther Gordillo.



El pasado 8 de agosto, luego de cinco años de litigio, de los cuales los últimos ocho meses los pasó en prisión domiciliaria acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada, la exlíder magisterial fue absuelta y puesta en libertad por un magistrado federal.

El Primer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México decretó el sobreseimiento de la causa penal que mantenía a Gordillo Morales en prisión domiciliaria.

El 20 de agosto, primer día de clases para la educación básica del país, reapareció, rejuvenecida, en una rueda de prensa en la que agradeció el apoyo de algunos maestros por su liberación; acusó a otros de traicionar al magisterio y dejó en vilo la posibilidad de regresar a la dirigencia sindical, lo que finalmente ya definió.