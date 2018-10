“Jefe Apolo” confirma su salida de la SSP-CDMX antes de que inicien gobiernos de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bajo la sombra de acusaciones por presunta corrupción, nepotismo, nexos con grupos de la delincuencia organizada y liderazgo de “La Hermandad” y antes de que inicie la nueva administración en la capital, Luis Rosales Gamboa, mejor conocido como El Jefe Apolo, dejará de trabajar en la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-CDMX).

Se trata del actual subsecretario ejecutivo de Operación Policial y subsecretario de Tránsito de la policía capitalina. Con más de 60 años, es también el mando policiaco de mayor antigüedad en la institución, más de 30 años. Pero también es el más criticado por grupos de activistas y defensores de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza con que dirige operativos policiacos.

“Sí pienso retirarme, pero todavía no, tranquilos. Mi obligación es concluirla (la administración) no voy a correr antes. Y sí, le reitero que sí, voy a retirarme, pero no es así (como se ha filtrado)”, le dijo al diario Excélsior.

El varias veces designado “mando operativo” de la SSP-CDMX ante la renuncia de los titulares de la dependencia, Rosales Gamboa respondió así a la difusión en redes sociales de un oficio girado por la directora general de Carrera Policial de la Secretaría, Violeta Ivette Aguilar Fregoso, fechado el lunes 22 de octubre.

Con el número de oficio SDI/DGCP/DDIP/18989/2018 y el asunto “Solicitud de hoja de servicio del personal inscrito Baja Voluntaria 2018”, la funcionaria pidió a la Dirección General de Administración Personal la Hoja de Servicio del primer superintendente Luis Rosales Gamboa, con número de empleado 724148.

Según dicho oficio, el Jefe Apolo entraría al programa de Baja Voluntaria a partir del próximo 30 de noviembre, cinco días antes de que Claudia Sheinbaum comience a gobernar la capital y la víspera de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República.

En el oficio, Aguilar Fregoso solicitó el cálculo de pago extraordinario equivalente a tres meses de sueldo, 20 días de sueldo mensual por cada año de servicio, 12 días más por cada año de servicio por concepto de compensación de años de servicio y una gratificación única por incorporarse al programa de retiro voluntario de 2 mil 500 pesos por cada año de servicio.

El Jefe Apolo ingresó a la SSP capitalina en un área administrativa de lo que entonces se llamaba Dirección General de Policía y Tránsito. Conoció las entrañas de la corporación desde los tiempos de Arturo El Negro Durazo. Poco a poco ascendió hasta convertirse en uno de los más importantes funcionarios de la dependencia.

Entre los operativos más polémicos en los que ha participado se cuentan el de la discoteca New´s Divine en 2009, el de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, el 2 de octubre de 2013, cuando fue descalabrado, entre otros.

De manera extraoficial, se dice que llegó a tener confrontaciones con los extitulares Jesús Rodríguez Almeida e Hiram Almeida. Ambos renunciaron al cargo y el Jefe Apolo asumió la cabeza de la SSP mientras era nombrado el nuevo titular.

De hecho, el pasado 5 de julio, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, lo designó como “mando operativo” de los cerca de 90 mil policías de la SSP-CDMX, ante la dimisión de Hiram Almeida y hasta la llegada de Raymundo Collins, el 21 de julio siguiente.