“El racismo y el clasismo están conectados en nuestro país”: Alfonso Cuarón

MORELIA, Mich (apro).- El cineasta Alfonso Cuarón, quien presenta su película Roma (que representará a México en los premios Óscar y Goya), en la 16 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), declara que en México existe el racismo y el clasismo, pero no se reconoce:

“Nos sentimos incluyentes y nos ofendemos de actitudes racistas expresadas hacia los mexicanos, nos ofendemos mucho de esas actitudes migratorias, con justa razón, lo que pasa es que tenemos también la tendencia de no aceptar algo que es tan obvio, que lo vemos en las calles todos los días que es el inmenso racismo que existe en este país.

“Es evidente cuando se ve cómo se encuentra la distribución económica en esta nación. Eso ya lo deja en evidencia”.

Enseguida, argumentó el ganador del Óscar al Mejor Director por Gravity y el León de Oro en Venencia por Roma:

“Ya se que estos comentarios a mucha gente les ofenden, que hablo por mí mismo, que yo no vivo en México y por eso no me puedo dar cuenta de estas cosas. Es evidente, por ejemplo, ahora con la Caravana Migrante los comentarios que han surgido de tanto público, tanto de enorme solidaridad, que son maravillosos, pero ha habido además comentarios idénticos a los Donald Trump acerca de los mexicanos. De cómo esas personas cruzan ilegalmente entonces está mal. Trump se refirió a que todos somos criminales, asesinos, y esos mismo señalamientos aquí se hacen con respecto a la Caravana”.

De inmediato, manifestó:

“Nos cuesta mucho trabajo culturalmente, no digo individualmente, aceptar ese enorme problema que es el racismo en este país. Hay una parte clase media blanca que dice: ‘Es que México no es racista, es clasista’, como si ser clasista no está tan mal, cuando el clasismo es tan espantoso como el racismo”.

Enseguida destacó:

“Lo peor es que las dos cosas están totalmente conectadas en nuestro país”.

Luego de la conferencia de prensa y antes de la proyección de Roma, Cuarón recibió el premio El hombre que renace, “por su excelencia artística”, diseñado por el artista Javier Marín.

También fueron reconocidas con el Ojo del festival las actrices del filme Yalitza Aparicio, Marina de Tavira y Nancí García y al director de arte Eugenio Caballero. Además, estuvo presente Libo, la nana de Cuarón, ya que la película está dedicada a ella.