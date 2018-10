Empresarios me han mandado decir que respetarán resultado de la consulta: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al acudir a las 8:00 de la mañana a emitir su voto en la consulta ciudadana sobre el destino del nuevo aeropuerto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que buscará reunirse con los empresarios involucrados en el proyecto de Texcoco, quienes se han mostrado respetuosos de la consulta e incluso dos o tres de ellos le han mandado decir que acatarán el resultado.

Entrevistado a su llegada a la mesa de consulta instalada en la explanada de la delegación Tlalpan, dijo que buscará reunirse con los empresarios Carlos Slim, Jerónimo Gerard, Olegario Vázquez Raña y los directivos de ICA una vez que se tengan los resultados de la encuesta, pero anticipó:

“De ellos lo que he sabido, incluso me lo han mandado decir, que no hay ningún problema, que van a ser respetuosos de lo que decida la gente, me lo han mandado decir dos o tres de ellos”.