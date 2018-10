Gómez Morín denuncia censura de su mensaje en debate; fallo técnico, dice el PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Manuel Gómez Morin Martínez del Río condenó que se haya cortado “de manera arbitraria” la transmisión del debate con Marko Cortés cuando él cerraba su participación, lo cual “es una vergüenza, algo nunca antes visto en el PAN”.

Por su parte, el PAN aseguró, mediante un comunicado, que “por un problema técnico” salió del aire la última intervención de Gómez Morin, “lo cual fue oportunamente solventado” al dar difusión al contenido faltante.

El equipo de Gómez Morin Martínez del Río afirmó que todos los usuarios que seguían el debate fueron “testigos de un hecho jamás visto en la vida democrática de nuestro país.

“Condenamos enérgicamente esta repudiable acción que atenta de nueva cuenta contra nuestros derechos políticos y ciudadanos, de manifestar libremente nuestras ideas, pero más aun, atenta contra el derecho de los panistas y de los mexicanos a conocer, escuchar y normar su propia opinión acerca de un proceso democrático de interés público”.

También hackeo a su página

El equipo de Gómez Morin afirmó también que, mientras se transmitía el debate, la página oficial de este candidato a la presidencia del PAN fue hakeada por personeros de Cortés.

“Por si fuera poco, durante el desarrollo del debate, la página oficial de Manuel Gómez Morin fue hackeada desde el búnker cibernético montado por el anayismo y la cortesanía, indebida e ilegalmente, en las instalaciones del comité municipal de Benito Juárez, a donde se convocó exprofeso a un grupo de incondicionales”.

En un comunicado, añadió:

“Éste es el PAN que hoy convalece, un partido secuestrado, humillado y pisoteado por una pandilla de falsos líderes arrogantes y prepotentes que creen que su voluntad está por encima de los demás, de los militantes y de los mexicanos”.

Y concluyó:

“Este es el PAN que hoy muere y al que nosotros nos toca revivir. No estamos solos, el PAN no es propiedad de quienes hoy abusan de él. El PAN no es ni siquiera de los panistas, es un instrumento al servicio de los mexicanos y nos toca a todos defenderlo y liberarlo de quienes con este tipo de acciones lo están aniquilando”.