Yunes empieza gira del adiós: “cumplí”, los duartistas están en la cárcel, presume

XALAPA, Ver. (apro).-El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares comenzó a “despedirse” de los veracruzanos a 35 días de que concluya su bienio.

Al inaugurar Centros Integrales de Justicia en la región centro de Veracruz, Yunes Linares soltó: “cumplí”, los duartistas están en la cárcel.

Acompañado de funcionarios estatales y del titular del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, dijo que la “principal diferencia” entre Javier Duarte de Ochoa y él, radica en que el priista está en la cárcel mientras él continúa inaugurando obras.

“En la parte de Javier Duarte lo dije en el discurso y lo vuelvo a decir, la gran diferencia es que hoy, el gobernador a 35 días de dejar el poder Yunes está entregando centros integrales de Justicia y ciudades judiciales y el anterior estaba prófugo de la justicia”.

Yunes Linares quien mantiene una pugna con su sucesor, el morenista, Cuitláhuac García, razón por la que no han podido comenzar los trabajos de transición, expuso que él terminará dando “el ejemplo” de compromiso y trabajo intenso.

“Todos los días, no descanso un día, me comprometí a trabajar 730 días y lo estoy cumpliendo, no descansó un día”.

Afirmó que ya se concluyó un Centro Integral de Justicia en Huatusco, Orizaba y Coatzacoalcos y aseguró que están por concluirse otros en el norte del estado.

“Faltan obras urbanas importantes de carreteras que están terminadas, de puentes que están terminados y obviamente un cierre que tiene que ver también con la estabilidad financiera del estado”.

Actualmente se encuentran en la prisión el extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Mauricio Audirac Murillo, la exvocera de Duarte, Gina Domínguez Colil, el extitular de obras, Francisco Valencia, el exsecretario de Seguridad, Arturo Bermúdez. Mientras que el exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi permanece bajo arresto domiciliario.

Yunes dijo que en la Ciudad Judicial de Huatusco se invirtieron alrededor de 27 millones de pesos, y el edificio consta de dos salas de Juicios Orales, perfectamente equipadas para responder a las exigencias del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Además, cuenta con sistemas de grabación, proyección y todo lo necesario para que los jueces, fiscales, defensores e imputados estén presentes en las audiencias.

“Esto hace que las audiencias sean públicas y que, de esta manera, la impartición de justicia sea imparcial”.

En el Centro Integral de Justicia de Orizaba, dio a conocer que la inversión fue de 35 millones de pesos; y se cuenta con dos salas de Juicios Orales, cuatro orientadores, cuatro mediadores, oficina de la Policía Ministerial, una sala del DIF, ludoteca para menores de edad, dos oficinas de defensores públicos, el archivo del Poder Judicial, bodega de evidencias, dos separos para detenidos o imputados, oficinas de auxiliares de causal y cuatro jueces de Ejecución y Control.