Tras reclamo, chofer de transporte público arrastra automóvil particular en Querétaro (Video)

QUERÉTARO, Qro. (apro).- El conductor de una unidad de transporte público de la empresa City Bus SA de CV, embistió y arrastró el vehículo de un automovilista con quien minutos antes había discutido.

Los hechos ocurrieron en avenida Prolongación Corregidora Norte, muy cerca del centro de esta capital, donde ambas unidades se vieron involucradas en un incidente de tránsito.

Los tripulantes del vehículo particular, un Ford Topaz negro, detuvieron la marcha en medio de uno de los carriles de circulación y bajaron para reclamar al operador de la unidad de transporte público por un golpe recibido. En respuesta, aquel siguió de frente y golpeó la puerta del automóvil que había quedado abierta.

Tras embestir al Topaz, el conductor no detuvo su paso y lo arrastró unos metros hacia delante.

El momento fue captado por la usuaria “Andy Castro”, quien difundió el video en redes sociales, compartido 10 mil 211 veces hasta esta tarde.

“Así de prepotentes nuestros sistema de transporte público el camión se le venía cerrando al coche negro y le dio un leve golpe q lo que los chavos del coche negro se le cerraron para que le solucionara el golpe que le dio, a lo que el del camión fue un naco prepotente y decidió actuar así, lo grabé en corregidora casi por la altura del Tepe” (sic), fue el mensaje que acompañó al video.

Personal del Instituto Queretano del Transporte (IQT) dio a conocer que inició un procedimiento administrativo de sanción en contra del operador y también de City Bus, una de las empresas concesionarias del servicio de transporte público en la zona metropolitana de Querétaro.

En un comunicado, precisó que al conductor le fue retirado el tarjetón, y advirtió que podrían cancelarle su licencia e imponerle una sanción económica.

“De forma precautoria se suspende el Tarjetón de Identificación del Operador (TIO), mientras se emite la resolución administrativa final, en la que se pudiera solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la cancelación de la licencia del operador para conducir transporte público, además de la sanción económica que pudiera hacerse acreedor”, puntualizó.

El IQT no detalló el procedimiento a seguir o cuál sería la sanción, en su caso, contra la empresa City Bus para la que trabaja el chofer.

Las autoridades del transporte también informaron que están tratando de localizar a las personas afectadas en este incidente y “darles acompañamiento ante las diferentes autoridades administrativas o judiciales para presentar la denuncia correspondiente”.

Sanción enérgica, exigen usuarios

Usuarias y usuarios del servicio de transporte público colectivo exigieron sancionar a la empresa City Bus y no únicamente castigar al operador. Algunos incluso demandaron atender las condiciones laborales de los choferes.

“Multa (a los prestadores de servicio), porque pues así de llamarles la atención, pues ni hacen caso”, señaló Isabel Barbosa durante un sondeo realizado tras el incidente.

Mario Torres Peralta de plano dijo que el gobierno debería quitarle la concesión a la empresa City Bus. “Si no cumplen como deben de comportarse, que le quiten la concesión”, soltó, y recomendó que las empresas brinden capacitación y mejor trato a sus operadores, porque hay algunos que para aguantar los dobles turnos se ven obligados a ingerir sustancias para mantenerse despiertos.

“Para doblar el turno, a fuerzas tienen que meterse algo, aunque sea un mejoral con coca pa’que aguanten”.

Celso Moreno Hernández coincidió en que no sólo debe procederse contra los choferes, sino contra los empresarios del transporte, y exigió a las autoridades que actúen de manera más “enérgica” con ellos.

“Las empresas parece que no se preocupan en preparar al chofer realmente con todo lo que tiene que tener como persona para que sea un verdadero responsable en ese tipo de trabajo”, abundó.

Elena López se quejó del modo brusco de conducir de los operadores, sin embargo, señaló que le ha tocado escuchar quejas sobre las condiciones para desempeñar su trabajo.

“Los choferes mismos se vienen quejando de que por todo los multan y luego les reducen su salario a causa de las multas que ellos tienen, entonces, ¿quién no se va a enojar si por cualquier cosa los multan? Y pues no tienen muy buenas prestaciones o muy buen sueldo”.

Christian Balderas, estudiante y usuario del transporte público, también planteó considerar el horario al que están sometidos los operadores del transporte público.

“Conozco a amigos que son choferes y a las 5 (de la mañana) o antes tienen que salir de su casa y algunos doblan, desde la mañana hasta que dejan de pasar y todavía hacen corte, es un trabajo muy pesado”.

Los usuarios entrevistados también se quejaron del servicio, en el sentido de que las unidades no pasan con mucha frecuencia, no los suben o no les respetan el cobro de la tarifa autorizada, y también por la manera de manejar de los operadores.

El pasado miércoles 10 los empresarios del transporte realizaron un paro que afectó a miles de usuarios, como medida para exigir un nuevo incremento a la tarifa.

Hace tres años, en la transición del gobierno estatal del panista Francisco Domínguez Servién, fue autorizado un aumento de 30%.

Y la mayoría de usuarios entrevistados no está de acuerdo con una nueva alza a la tarifa.

“Gana uno mil pesos a la semana, de ahí tienes que comer, de ahí tienes que pagar pasaje, de ahí tienes que pagar renta, como yo. ¡Cómo van a cobrar más!”, soltó, evidentemente enojada, la señora Isabel Barbosa.