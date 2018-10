Durante tres horas, la Gendarmería impide el tránsito de la caravana migrante en Oaxaca

OAXACA, Oax.(proceso.com.mx).- Alrededor de 100 elementos de la Gendarmería de la policía impidieron, por espacio de tres horas, el paso de la caravana de migrantes centroamericanos a territorio de Oaxaca, situación que estuvo a punto de desbordar los ánimos.

Sin embargo,a las 08:06 horas, los cuerpos de seguridad retiraron a sus elementos apostados en el kilómetro 33 de la carretera Arriaga-Tapanatepec y la caravana migrante avanzó rumbo a Tapanatepec, Oaxaca, donde organismos de derechos humanos realizaron una valla humanitaria.

A las 04:50 horas de este sábado se vivieron momentos de tensión cuando elementos de la Gendarmería se apostaron en la carretera Arriaga-Tapanatepec, por lo que tuvieron que intervenir los organismos de derechos humanos que acompañan la caravana migrante para que no se desbordara la violencia.

El defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, sostuvo un diálogo con el responsable del operativo donde le hizo saber “queremos dejar de manifiesto que como defensores no vemos esto como medida viable, no la reconocemos, no la respaldamos pero sí privilegiamos la paz por eso nos ofrecemos para girar un mecanismo que ayude a que no se desborden los ánimos”.

En respuesta, el responsable del operativo dijo: “Nosotros estaremos atentos al esquema de mediación para poder coadyuvar. Los que estamos aquí al frente, como ve estamos desarmados sin ninguna protección. Hacer nuestro trabajo, insisto, de explicar cual es el mecanismo que se ofreció, explicarlo nosotros como autoridad directamente a la caravana y en ese transcurso de la mediación esperemos las instrucciones que correspondan de nuestros superiores”.

La mesa de diálogo y la posterior valla humanitaria la conformaron personal de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas,(CEDHC) encabezado por su titular Juan José Zepeda Bermúdez y de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) presidida por Arturo Peimbert Calvo.

Fue en el municipio de Arriaga cuando se hizo el intercambio, la entrega simbólica de la comisión de derechos humanos de Chiapas al defensor de Oaxaca, razón por lo que algunos integrantes de la caravana migrante comenzaron avanzar alrededor de las 03:00 horas de esta sábado y se toparon con la Gendarmería y se presentaron connatos de violencia que finalmente fueron sofocados con la mesa de diálogo y la posterior apertura de la carretera.

El comisario general de la división de Gendarmería de la Policía Federal, Benjamín Grajeda Regalado, manifestó que la intención del operativo es que los centroamericanos acepten el plan “Estás en tu Casa”, propuesto ayer por el presidente Enrique Peña Nieto.