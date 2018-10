Ro & Los Mambotango y Los Bronces Band, música inigualable en el Teatro Bar el Vicio

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Una mezcla de géneros musicales, originalidad y sobre todo talento 100% nacional tomó la noche de este viernes al Teatro Bar El Vicio con la presencia de las agrupaciones: Ro & Los Mambotango y Los Bronces Band.

Y es que el recinto de Coyoacán vivió una presentación especial, porque nada de lo conocido o de moda suena a estas dos agrupaciones que desde hace unos años se posicionan en la escena musical.

Cerca de las 22:00 horas, tras apagarse las luces del teatro-bar, comenzó el concierto con Los Bronces Band, agrupación de jazz -funk fundada en 2015 por el trompetista Jerzain Vargas, e interpretaron un repertorio de ocho temas, seis de ellos composiciones originales del disco Freedom Vol 1 lanzado oficialmente en 2016 y disponibles en plataformas musicales.

El público escuchó piezas como Funky Los Bronces, Flow, Do you like this? (¿Te gusta esto?), Freedom, Discusión, ésta última compuesta a partir de las diversas opiniones musicales de “Los Bronces”, que además de Vargas tiene a Iván Nuñez en el piano, Juan López y Juan Manuel Navarro en los saxofones altos, Luis Huerta en la batería, Javier Orozco en el bajo, Alex Díaz en el trombón y Oscar Galván en la guitarra eléctrica.

Le siguieron piezas como Sandunga y Sereno, y se despidieron con un tema del trompetista de Herb Alpert (1935).

Así el escenario fundado por el grupo de teatreras Las Reinas Chulas quedó listo para la segunda parte de la velada nocturna con Los Mambotango.

Como previamente Apro ha informado, esta agrupación originaria de Poza Rica, Veracruz, tiene una singularidad musical sólo comparable a una modern big band (big band moderna), con temas que van del folk, al mambo, pop, rock, la balada, el tango, la cumbia y charleston. Con los Mambotango cada canción es distinta en géneros y mezclas, de hecho, ellos mismo se han llamado los “sin género musical”, pero es justo ahí donde radica su toque original.

Liderada por el vocalista y compositor Rodrigo “Ro” Casares, la banda se conforma con músicos en la guitarra eléctrica, clásica, batería, saxofón, piano, al trombón, percusiones, cajón y hasta jaranas.

Abrieron con el tema Tres palabras a la que le siguieron otras más del disco Lluvia de estrellas (2017) como Boquita de ajonjolí, Amor del chido, Caballito de mar, Lluvia de estrellas, Por si un día vuelves a dueto con Leiden (quien subió como la artista invitada de la noche). Después Niña bonita, Te mando flores, Morena Linda, La jipi Guanabí e Incluso aunque no estás.

Y así culminó la noche musical en el Teatro Bar El Vicio.

Ro & Los Mambotango fue ganadora a principios de este año de la tercera edición del Play Music Band (organizada por Mind Producciones, dirigida por Carlos Pulido), y cuyo premio originalmente los llevaría a tocar al festival Vive Latino 2018, pero ante algunos contratiempos llegarán para el Vive 2019.

“Pero de que se presentan, se presentan”, comentó Pulido en abril pasado a la Agencia Proceso.

Tanto el disco Jardín de flores (2013) como Lluvia de estrellas (2017) se puede escuchar en plataformas musicales como Spotify, y algunas versiones acústicas y variaciones en grabaciones colocadas en las redes sociales de los Mambotango como Facebook Instagram, Twitter y YouTube.