El EZLN y el CNI rechazan “megaproyecto de muerte” del NAIM

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG), rechazaron la construcción del

“megaproyecto de muerte” del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y manifestaron su solidaridad y respaldo al pueblo hondureño que se ha visto forzados a migrar ante las crisis que provocan los gobiernos centroamericanos con el despojo de tierras y territorios.

En un pronunciamiento conjunto, el CNI y el EZLN, señalaron que han visto, seguido y vivido de cerca la lucha de los pueblos del lago de Texcoco y sus alrededores. Y que no olvidan la represión de mayo de 2006, la tortura sexual, el injusto encarcelamiento de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de la Sexta nacional e internacional.

Así como el asesinato de Ollin Alexis Benhumea y el menor Francisco Javier Cortés Santiago; represión ordenada entonces por Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, con el aval y el “aplauso” de todo el espectro político de arriba, incluidos quienes hoy se presentan como “el cambio”.

Los colectivos expusieron que con su “aerópolis”, sin ningún apego al derecho, los “malos gobiernos” dicen consultar a los mexicanos si prefieren el aeropuerto en el Lago de Texcoco o en Santa Lucía, pero consideraron que ambos proyectos acarrean el despojo de los territorios circundantes, la devastación ambiental y la mercantilización de la vida comunitaria.

De acuerdo con las organizaciones, cualquiera de ambas opciones está encaminada a “afianzar al capitalismo neoliberal como verdugo de nuestros pueblos” en beneficio de unos cuantos.

“Decidir donde pongan el nuevo aeropuerto no debería ser lo que nos pregunten los gobernantes, pues si tuvieran un poco de vergüenza frente a los millones que sufren el despojo, la pobreza, la represión, ante los que deben migrar por miles ante la destrucción dejada en todo el mundo, ante nuestra madre tierra que no soporta más la grave enfermedad que ha causado el capitalismo; la pregunta debería ser si estamos de acuerdo en que

continúen o no por ese camino que nos está conduciendo, a todas y todos, a la muerte, a la guerra, al exterminio”, apuntaron en el comunicado.

“El NAICM no es la única pieza que les hace falta para terminar de desfigurar esta nación y darle forma a la tragedia que apenas va empezando, por lo que nuestra palabra y nuestro llamado seguirán siendo organizarnos

en la resistencia y la rebeldía, que son la lucha por la vida”, agregan los colectivos.

Los firmantes del documento, reconocieron y aplaudieron la lucha de quienes han decidido participar o no en la consulta sobre el NAIM y llamaron a detener la destrucción de los territorios originarios, campesinos y urbanos.

“Los pueblos originarios no podemos decir que sí a nuestro exterminio, aunque el mal gobierno finja hacer una consulta, aunque falsifique votos, aunque los compre o los consiga con engaños al pueblo de México. El embate

en contra de los territorios que sostienen la vida y en contra de la libertad, no será en nuestro nombre”, aseguraron los zapatistas y el CNI.

Del mismo modo aseguraron que entre los impactos negativos de los “megaproyectos”, obligan a los pobladores afectados, a migrar en busca de la vida arrebatada en sus lugares de origen.

“En el dolor de esos pasos ‘migrantes’ camina nuestro mañana si no nos organizamos ya en defensa de la vida”, aseguraron.