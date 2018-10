Migrantes burlan cerco policiaco y forman cadena humana para cruzar el Río Suchiate (Videos)

TUXTLA GUTIÉRREZ, (apro).- Alrededor de 500 migrantes hondureños se lanzaron esta mañana al caudaloso Río Suchiate, haciendo una larga cadena humana, para cruzar al lado mexicano, luego de que las fuerzas federales les impidieron el acceso por el puente fronterizo y la Marina ha prohibido a los balseros transportarlos por esa vía.

Sin embargo, los migrantes que pasaron esta mañana, quedaron arrinconados en el margen del río, pues agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos antimotines de las fuerzas federales, así como elementos de la Marina, les impidieron avanzar hasta el centro del pueblo.

Desde muy temprano, unos 600 migrantes arribaron al Río Suchiate, en el lado guatemalteco de Tecún Umán, para luego hacer una larga cadena humana y pasar sobre el caudaloso Río Suchiate, que decenas de kilómetros más abajo desemboca en el Océano Pacífico.

De ellos, sólo 500 se animaron a pasar, en el tramo conocido como El Cascajo, muy cerca del puente fronterizo, donde ayer por la tarde las fuerzas federales antimotines les impidieron el acceso.

Alrededor de 100 no se atrevieron a pasar el río y esperaron hasta ver cómo avanzaba la multitud caminando en algunas zonas donde el agua del afluente les llegaba hasta el cuello.

Los balseros han paralizado sus actividades en ese tramo y tienen prohibido pasar migrantes al lado mexicano. Elementos de la Marina patrullan el Río en sus lanchas para vigilar a los balseros que acaten la orden, aunque sólo observaron cómo pasó la larga columna humana sobre el Suchiate.

Tensión al margen del río

Más tarde, cuando los migrantes lograron pasar al lado mexicano, cientos de elementos de la Marina, las fuerzas federales y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), les impidieron avanzar y llegar al centro del pueblo llamado Suchiate, cabecera municipal de Ciudad Hidalgo.

Al grito de “¡Honduras, Honduras, Honduras!”, “¡México, México, México!”, los migrantes exigían avanzar.

Hasta este mediodía, la tensión continuaba en el margen del Río Suchiate. En Tecún Umán, unos dos mil migrantes siguen varados, y muchos más siguen llegando de Honduras y ahora de El Salvador.

Un helicóptero de la Policía Federal se mantuvo volando sobre el río con la finalidad de disuadir el cruce de los migrantes.

De lado guatemalteco, Tecún Umán ha decretado alerta naranja, ha ordenado el cierre de negocios ante esta oleada de migrantes y decretado la ley seca hasta nuevo aviso. Además, han pedido que no se les venda gasolina ni ningún otro producto inflamable a los migrantes hondureños.

Han pedido a la población no salir de sus viviendas si no es necesario hacerlo, que no se expongan a los disturbios y gases lacrimógenos y evitar cualquier confrontación con los migrantes hondureños.